Restringen desde el lunes la circulación nocturna en 44 localidades de Córdoba

La medida, que regirá entre las 20:00 y las 6:00, fue tomada debido al constante crecimiento de casos de coronavirus en esa provincia.El acta de la medida fue firmada por las autoridades de 44 localidades y dispone la excepción a "industrias, comercios de cercanía, farmacias y demás servicios esenciales para aquellas localidades que no se encuentren actualmente con restricciones; y para aquellas localidades que actualmente se encuentren con restricciones deberán cumplimentar el período de catorce (14) días desde su inicio".Las estaciones de servicio abrirán de 6:00 a 22:00 y "la actividad gastronómica bajo la modalidad de delivery y take away sólo podrán funcionar hasta las 23:00".Las autoridades que firmaron el acta solicitaron que se realice "un seguimiento permanente de las instituciones que alojan a poblaciones vulnerables frente al Covid-19, como las residencias geriátricas, institutos o centros de discapacidad, hogares y centros de diálisis entre otros, que pudieran funcionar en el municipio".NA