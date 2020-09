Jardines y casas de cumpleaños buscan abrir "como talleres lúdicos"

Foto: Ilustrativa. Buscan abrir "como talleres lúdicos"

El viernes, maestras jardineras y propietarios de casas de cumpleaños se reunieron con los concejales Daniel Cedro, Juan Domingo Gallo y Magdalena Reta de Urquiza con el objetivo de solicitar que "desde octubre los habiliten para trabajar como talleres". Ambos rubros son optimistas de que esta vez se puede conceder este pedido.



Ángeles, una de las personas que participó del encuentro, comentó que están más esperanzados con la posibilidad de una habilitación como taller lúdico expresivo. Los concejales se comprometieron a analizar un decreto provincial en este sentido. "Creemos que el miércoles vamos a tener una respuesta y creemos que será positiva", detalla El Sol.



Por su parte, Silvina manifestó: "Siempre vinimos con la mejor predisposición para que nos habiliten y poder volver a trabajar así que bueno tenemos una luz de esperanza. Anoche terminamos mal el día porque nos enteramos que al fútbol 5 lo van a habilitar, estamos felices que eso suceda, pero no nos nombraron a nosotros y fue como un golpe muy duro. Igualmente, después de esta reunión nos vamos un poco más escuchadas, más contenidas y con una luz de esperanza de que podamos volver a trabajar. Somos las que estamos quedando. Creemos que es un poco de sentido común lo que está faltando", dijo.



"Se puede ir a comer, a tomar una cerveza, ahora a jugar al fútbol, se puede salir a caminar, pero no que los chicos de uno, dos o tres años se relacionen con sus amiguitos o con su maestra. Nosotros somos muy cuidadosos en los jardines de infantes. Tenemos las normas de higiene siempre presentes. Los hábitos en los niños siempre se trabajan desde muy chiquitos así que estamos viendo que no están viendo el tema con la claridad que tiene que hacerlo", sostuvo.



Por último, Alejandra señaló que les dijeron que los podrían habilitar dentro de quince o veinte días. "Debemos presentar nuestros protocolos individuales que ya los presentamos varias veces, pero lo volveremos a hacer. Vamos a trabajar como lo hacemos en los jardines, a través del arte y la expresión y respetando las normativas vigentes así que tenemos esa esperanza".



Fuente: El Sol