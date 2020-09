OSPLAD restablece las prestaciones en toda la provincia

Afiliados

El Consejo Local de OSPLAD informó que a partir de la aprobación por parte del Juzgado actuante del Concurso de acreedores presentado por la obra social el día 28 de agosto, el Consejo de Administración ha reanudado los convenios con la totalidad de los prestadores.En Entre Ríos esto implica la vigencia de la totalidad de los servicios, que se prestan normalmente de acuerdo a las reglas de auditoría vigentes.Por dudas o inconvenientes que puedan presentarse a nuestros/as afiliados, acercamos las vías de comunicación a las que se puede recurrir:Consejo Local Entre Ríos. Tel: 0343 ? 4311234 / 4312454Consejo Local: consejo.entrerios@osplad.org.ar Órdenes y recetarios: ordenesyrecetarios.entrerios@osplad.org.ar Medicamentos: medicamentos.entrerios@osplad.org.ar Alta complejidad: altacomplejidad.entrerios@osplad.org.ar José Pérez, jubilado docente afiliado a la obra social, dijo aque "parece que el 28 de agosto se llamó a Concurso de Acreedores porque la situación era difícil y no podían afrontar los gastos. Se cortaron las farmacias, los reintegros, los cheques fueron devueltos. Hoy día parece que se estaban solucionando las situaciones de farmacia. En algunas se había empezado a atender. El problema es que no hay posibilidad de internación, seguimos con ese inconveniente"."Todo es muy complejo. Nos intentamos acercar a las autoridades para solucionar el tema. A todos nos hacen los descuentos que corresponden para la obra social, del 3%, y el beneficiario no recibe la medicación, muchos son pacientes oncológicos. Estamos en la situación de que somos docentes provinciales con una obra social nacional", remarcó.Asimismo, indicó que "hay mucha gente que solo aportó a OSPLAD. Porque cuando se hizo la transferencia de las escuelas nacionales a la provincia ya quedaron ahí. Yo tenía IOSPER y OSPLAD pero como en ese momento la obra social andaba bien opté por OSPLAD. No pensé nunca que esto iba a pasar"."Hay posibilidad de hacer cambio de obra social pero es solo para activos. Nosotros que somos pasivos somos caros y ninguna obra social nos quiere recibir, eso dicen. En la provincia hay cerca de 11 mil afiliados", finalizó.