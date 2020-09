El noble gesto de un jugador de River con su DT de la infancia

Julián Álvarez tiene sólo 20 años y de la mano de Marcelo Gallardo se ganó un lugar importante en River. Es una de las grandes promesas del club y disfruta de un muy buen presente. Por eso tuvo la necesidad de agradecer a quienes lo ayudaron en este camino: el joven delantero le regaló una camioneta a su entrenador de la infancia para que pueda trabajar.Hugo Rafael Varas tiene 50 años y fue el DT de Julián en el Club Atlético Calchín, en donde el juvenil se formó, creció, fue campeón y goleador hasta los 15 años. Su formador es, además, un gran amigo de la familia del futbolista, por lo que la relación trasciende el campo de juego."Tomá, Rafá, el "Arañita" me pidió que te regale está Kangoo", le dijo Gustavo, el papá de Julián Álvarez, al entrenador.En diálogo con Canal 12 de Córdoba, Varas contó su alegría al recibir el regalo: "Yo no podía decir nada de la emoción"."Rafa" recibió una camioneta utilitaria para poder trabajar. Es panadero, pero además hace repartos de mercadería por los diferentes comercios de la zona. "Tenía un auto medio viejito que me quedaba chico, por eso este regalo es un sueño", indicó."Gracias a Dios yo tuve la suerte de cruzarme en el camino de Julián", indicó Varas.Desde hace 21 años, Varas está ligado al fútbol, dirigió inferiores en el Club Atlético Calchin, fue técnico de A.D.E.A en el Arañado y dirije la escuelita de fútbol "Futura Estrellita".Cuando Gallardo puso al pibe como titular en la épica final de la Libertadores en Madrid fue un suceso para todo el pueblo de Calchín. Hasta el intendente participó de la fiesta que le armaron al volver al pueblo.