Cuatro jóvenes desaparecidos tras naufragio en el Paraná: Crece la desesperación

En otra jornada de intensa búsqueda en el río Paraná, ayer tampoco se halló ningún indicio de los pescadores que desaparecieron el sábado al darse vuelta campana la canoa que los trasladaba a la zona de la isla Meza, en la provincia de Corrientes.



"Estamos colaborando desde el domingo. Creería que los chicos restantes están en la zona por dónde apareció el cuerpo de uno de ellos. Lo que pasa es que el río tiene muchos recovecos y esto dificulta mucho la búsqueda", manifestó una de las personas abocadas a las labores de rastrillaje.



Yohana, esposa de Antonio Barrientos, uno de los pescadores desaparecidos en el Paraná, habló con Radio Dos y remarcó que "tenemos fe de que en algún lado está y lo vamos a encontrar".



A la vez, la mujer contó que "estamos esperando hace cinco días, y no sabemos nada, nadie hace nada, los pescadores son los únicos que nos están ayudando, Prefectura no aparece".



Además, contó que "del cuerpo que encontraron nadie nos avisó. Una señora que estaba pescando nos dijo". "Mi marido tiene que estar en algún lugar, quiero que manden perros para poder encontrarlo, porque en el agua ya no se lo ve", expresó. También señaló que "yo tengo un hijo de 10 meses que lo está esperando".



Asimismo, Yohana expresó que "si pueden, por favor, donarnos un poco más de nafta". Por último, indicó que "Prefectura nunca se comunicó con nosotros, nunca hablamos con nadie".



Cabe recordar que el miércoles encontraron sin vida a Ignacio Agustín Barrientos (22). El cuerpo estaba flotando muy cerca de la bajada del río en el barrio Lomas del Mirador, precisamente a la altura del kilómetro 1.211, margen izquierda del Paraná. De inmediato, guardacostas y personal marítimo se presentó en el lugar, procediéndose al operativo de extracción.



Los jóvenes desaparecidos el sábado a la tarde son los hermanos Antonio (26) y Cristian (23) Barrientos; su primo, Ignacio Agustín Barrientos (22), y un amigo de los tres, Osvaldo Maciel (20), publica el diario El Litoral de Corrientes.