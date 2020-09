Sacerdote recibió el alta de coronavirus: "Si uno se asusta, es peor"

El padre Raúl Benedetti sacerdote muy querido en la zona de Gualeguaychú y que estuvo muchos años en Victoria, se sigue recuperando de su instancia de contagio de coronavirus. "Me dieron de alta luego de 20 días de encontrarme en cuarentena, tras haber atravesado todo este episodio", indicó el religioso.



Dio cuenta de que "primero perdí el olfato, por lo que inmediatamente lo informé, y empezaron a controlarme, me hisoparon, me dio resultado positivo, trasladándome a Gualeguaychú, para una mejor atención".



Benedetti contó que estuvo "en terapia intermedia por precaución, debiendo atravesar una neumonía, pero afortunadamente no tuve una mayor gravedad".



El sacerdote quién se encuentra viviendo en Urdinarraín, manifestó que nadie de su entorno se contagió por lo que no sabe "de dónde vino el virus".



"En general la pasé bien a la enfermedad y tampoco me asusté, recurrí a los que sabían, no lo enfrenté al bicho. Es una cosa seria, pero si uno se asusta es peor".



Durante la pandemia, el padre Raúl se dedicó a escribir anécdotas "para hacer reír a la gente", publica Radio Máxima.