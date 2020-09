Entre el llanto y la angustia: El pedido del nieto de Menem para volver al cole

Mi hijo menor me pidió mandarle un mensaje a su director.... lo subo para que alguien se haga eco del sufrimiento psicológico de nuestros hijos? #ClasesPresencialesYa ellos lo necesitan ? pic.twitter.com/HHaMRgZXwO — zulema menem (@zulemitamenem) September 24, 2020

La pandemia dejó a todos los argentinos sin la rutina diaria. Los obligó a cambiar las formas de sociabilizar, trabajar, educarse y comprar. Uno de los sectores más afectados fue el de los chicos y jóvenes, que vieron interrumpida su la asistencia a la escuela y tuvieron que adaptarse a clases por teleconferencia. Seis meses después del inicio de la cuarentena, el gobierno nacional y el gobierno porteño negocian un regreso a clases presenciales muy paulatino. Sin embargo, hasta el momento, no hubo acuerdo para avanzar.En ese contexto, Zulemita Menem, la hija del ex presidente de la Nación Carlos Menem, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aparece su hijo llorando y pidiendo que lo dejen volver a la escuela. Angustiado y con los ojos llenos de lágrimas, ruega volver al colegio para retomar, en parte, su vida normal."Quiero volver al cole al menos dos veces por semana. Extraño a mis amigos y mi maestra. Quiero volver", dice el chico con la voz entrecortada en un video corto, que dura menos de un minuto y que generó muchas respuestas de los usuarios que siguen a la hija del ex mandatario.Uno de esos seguidores le planteó a Zulemita que era innecesario exponer a su hijo de esa forma y en las redes sociales. Ella rápidamente respondió. "Exponer a nuestros hijos es no hacer nada y dejarlos que sigan sufriendo esta barbaridad, cuando hay miles de formas para que vuelvan al colegio, al menos 1 o 2 veces por semana", sostuvo.Otro usuario le planteó algo similar y ella volvió a responder: "Exponer a nuestros hijos cuando están sufriendo de esta manera es quedarte mirando el dolor y mirar para otro lado, o mostrar en las redes que todo es felicidad", aseguró."Nuestra mentalidad siempre es mostrar felicidad en las redes y muchas veces el dolor es la realidad y también hay que mostrarlo, quizás alguien pueda cambiarlo", reflexionó Zulemita.En diálogo con Infobae, la hija del ex presidente dijo que las autoridades de Educación "no están viendo los conflictos emocionales que tienen los nenes, y la angustia que están pasando". "Este no es un mensaje político, es el mensaje de una mamá que ve como su hijo está afectado por no poder ir al colegio", señaló."Mi hijo está en segundo grado. En el momento en el que están empezando a escribir, a aprender matemática. Son cosas que no se recuperan más. Tendrían que evaluarlo las autoridades. No es solo mi hijo, sino miles de chicos que están en una situación igual", precisó.Zulemita explicó que su hijo se venía manifestando su angustia desde hace días por la imposibilidad de asistir a clases presenciales en el colegio y que hace un mes le dijo que no quería estudiar más a través de la computadora, que extrañaba a las maestras. "Quería que lo llame al director de su escuela, pensaba que él podía decidir que los chicos vuelvan. Estaba muy angustiado", aseguró.La hija del ex mandatario le pidió al Gobierno que evalúen protocolos para que los chicos puedan volver a clases dos veces por semanas. "Que se dividan en grupos, que vayan diferentes días. Hay muchos papás que volvieron a trabajar y se les hace difícil la situación", indicó."Los chicos necesitan clases presenciales. Tienen que sociabilizar. Este tiempo que perdieron no lo recuperan más y la parte emocional es durísima de sobrellevar", reclamó.El último lunes las autoridades de Educación del gobierno nacional y del gobierno porteño se reunieron para intentar encaminar el acuerdo para que un grupo de 6.500 chicos vuelvan a clases. Son aquellos que perdieron contacto con la escuela y la intención es que vuelvan a tener clases de apoyo presenciales y que sea en los patios de las escuelas.La propuesta original, la segunda, del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta planteaba el retorno en espacios abiertos como plazas y calles y contenía cuatro grupos prioritarios: los 6.500 chicos que la Ciudad identificó como aquellos que perdieron todo contacto con la escuela, los alumnos de primer grado que comienzan con su alfabetización, los estudiantes de quinto año que terminan su educación obligatoria en diciembre y los adultos que necesitan dar un examen presencial para terminar la carrera en un oficio.