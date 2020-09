Día del chofer de colectivo: Una vida llena de anécdotas detrás del volante

Eran otros tiempos, era otra la historia

Las charlas

El 24 de septiembre se celebra en todo el país el día del chofer de colectivo. En oficio, que según los propios trabajadores, les ha dejado un sinfín de anectodas y relaciones de amistad entre colegas y pasajeros.dialogó con tres choferes que contaron detalles sobre esta profesión."Empecé en 1980, en lo que era la parada de colectivos, entre por recomendación de mi padre que trabajaba en la empresa Mariano Moreno, en esa época los curriculum no existían, eran empresas familiares, donde entraban los hijos de los empleados", relató uno de los choferes Juan José Solaro, aY aseguró: "Lo que valía era el servicio del que te presentaba. En ese momento, como era chico, trabaja sábados y domingos en lo que hacía era la planilla de frecuencia entre los coches. Las diagramábamos según la cantidad de movimiento".Sobre sus inicios, Solaro recordó que "a los 19 años comencé a manejar los colectivos. Antes debíamos manejar, cobrar el boleto y dar el vuelto, las personas nos pagaban con las monedas"."Con el tiempo se fue modificando el sistema de cobro, en algunos casos se entregaban tickets y luego vinieron las tarjetas", apuntó.Solaro sostuvo que lo más lindo que tiene su oficio es "la interacción con las personas, a la mayoría los llevas cuando comienzan la escuela primaria, luego los seguís acompañando en la secundaria y así sucesivamente".Además, Solaro contó cómo era manejar un vehiculo hace 26 años: "Antes los colectivos eran más duros y había muchas calles que no eran asfaltadas y cuando llovía había a veces que los colectiveros se quedaban empantanados y los pasajeros ayudaban a sacar el colectivo"."Ahora todo cambio y eso ya no sucede", refirióSegún contó el chofer cuando el comenzó a trabajar había menos líneas de colectivos y el realizaba el recorrido de la línea siete.En Paraná, años atrás había diversas empresas de colectivos que se identificaban por colores, "todo empezó con la línea 4 Manuel Belgrano, que luego se separó y surgieron las líneas Mariano Moreno y Urquiza; también estaba la línea 5 Martín Fierro, y después la línea 1 de La Victoria"."Con todos los pasajeros algo charlamos, la mayoría de conversaciones comienzan con un "No sabe cómo va a estar al tiempo hoy", aseguró Solaro.Juan José Solaro relató que está a punto de jubilarse y dijo que "el año que viene cuando ya no trabaje voy a extrañar mucho, ver los choques pasar".Por su parte Daniel, otro chofer señaló que "mi historia con los colectivos arrancó en 1994, hace 26 años que trabajo de esto, empecé en el transporte Urquiza y ahora seguimos sobre los colectivos"."A mí me gusta andar en la calle, van pasando los años y sumamos diferentes anécdotas, tanto buenas como malas", relató.Antes "la camisa celeste era un clásico de los colectiveros, era nuestra bandera"."Ser chofer de colectivo era un buen trabajo, con el podías formar tu familia, hacerte una casa y te permirtia desarrollarte como persona", sostuvo.Otro colectivero, con 26 años de antigüedad,Raúl contó que "la situación es mala pero la sobrellevamos como podemos. Hubo épocas lindas hace muchos años atrás, pero seguimos trabajando", comentó en relación a sus años de experiencia.Consultado a Raúl por relación con los pasajeros, contó: "Hay personas a las que hasta conozco por el nombre, donde suben y donde bajan, son los habitué de todos los días"."Mi trabajo es todo, me inicie acá, y hasta conocí a mi señora acá: era pasajera, iba a trabajar, empezamos a conversar, y ahora hace varios años que estamos juntos", reveló.