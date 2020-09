Comienza el juicio por el caso de Bruno Escobar: "Lucha por volver a caminar"

Hace cuatro años, Bruno Escobar sufrió una violenta caída en la escalera del boliche "Costa Cruz", ubicado en la costanera de Concordia. Fue en 2016 y luego derivó en un largo peregrinar por el Instituto Fleni, un Centro de rehabilitación en Ramírez y finalmente un viaje a Cuba. Hizo hasta lo imposible para poder recuperarse de las lesiones y aún sigue en esa lucha.



Eliana Escobar, su hermana, dijo a Elonce que "esa noche él salió a una peña universitaria y hoy atraviesa esto. Todavía buscamos justicia. El juicio es el mismo día que se cumple la fecha del accidente. Confío en los jueces, espero que den un veredicto ejemplar respecto al caso de Bruno, para que no vuelva a pasar nunca más. Que las piernas de mi hermano no sean en vano".



"Queremos que nuestros hijos puedan salir tranquilos de noche y que vuelvan sanos y no en silla de ruedas o en una situación peor. Mi hermano estaba en primer año de Educación Física, al otro día rendía y tuvo que estar tirado en un hospital", remarcó.



Asimismo, indicó que "ha pasado por diferentes etapas que la vida puso en su camino. Él quiere salir adelante, tiene fe que se va a recuperar, luchamos para que vuelva a caminar. Quiere poder volver a mover los dedos para tocar la guitarra. Está cursando el segundo año del Profesorado de Música, no se rindió, sigue adelante".



"Tratamos de llevar todo lo más tranquilo posible para no alterarle los sentimientos a Bruno. Él está recordando un montón de cosas, recuerda la noche previa cuando estábamos todos compartiendo una cena. Él estaba feliz porque iba a ir a la peña con sus compañeros. Él tiene mucha fe a que haya justicia", agregó. Elonce.com