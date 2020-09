Francisco Cuestas recordó a su padre y confirmó que "tenía coronavirus"

Néstor padecía un cuadro de Covid-19



Embajador de la chamarrita

"Teníamos una conexión inexplicable"

Este miércoles, falleció a los 76 años de edad Néstor, uno de los integrantes de "Los Hermanos Cuestas". Familiares, confirmaron que el músico se encontraba internado en un sanatorio privado de la capital entrerriana, desde hace dos semanas, por complicaciones con anteriores padecimientos de salud.que se emite por la pantalla de canal, dialogó con, pero sirve este medio para agradecer tantas muestras de cariño para El Capo. Sentimos mucho el amor que nos trasmite la gente, no puedo explicar la cantidad de mensajes que estamos recibiendo", expresó a, el artista."Duele mucho, pero para los que lo conocimos, fue un tipo muy especial y se iba a ir de una manera especial.Siempre vamos a horrarlo, con su legado, y con sus miles de recuerdos y anécdotas que nos dejó, con sus frases imborrables y célebres", dijo.Y agregó que "cuando era más joven, nos decía que ya había vivido 400 años. Mi vieja siempre le decía que era un torbellino,Es lindo recordarlo de esa manera".Al respecto, dijo que "mi viejo venía con su salud media herida, pero como era fuerte, venia aguantando la tempestad.".Francisco confirmó que su papa padecía de un cuadro de "Después de varios días pudimos saber que tenía coronavirus".En ese sentido, comentó que "estas cosas tiene que servir para que las personas se cuiden,".En relación al legado que dejó su papá, mencionó: "Es una de las cosas que quedarán."."Cuando se puso mayor, mi viejo decía que un velador, que uno lo podía encender cuando sea necesario, y ahí estará, en la mesita de luz".Francisco, recordó que "teníamos una conexión inexplicable, increíble. Más de una vez nos sorprendíamos, porque a veces yo lo llamaba a él para contarle una idea, y mi papá me respondía que había pensado lo mismo y que estaba por contarme. Propuestas que no las habíamos hablado, de repente se nos venía a la mente a los dos",Que estudiara, que hiciera lo que quisiera, pero que lo haga bien, de la mejor manera que pueda", mencionó."Una mañana me llegó un maily yo dije, hablará de algo de las aves. Cuando abro el archivo, empiezo a leer la letra y la empiezo a cantar, como si ya la conociera, y salió esa canción,", expresó al finalizar.