Confirmaron 424 muertes y 12.625 nuevos casos de covid-19 en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante las últimas 24 horas, se registraron 424 muertes y 12.625 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 664.799 y las víctimas fatales suman 14.376.



Sin embargo, como viene sucediendo en todos los reportes, de las 424 muertes solo 42 se produjeron hoy. Según cálculos de los investigadores Mauro Infantino y Federico Tiberti, quienes desarrollaron un algoritmo que permite detectar las demoras, entre ayer y hoy ocurrieron 111 fallecimientos del total comunicado. Esto significa que únicamente el 26 % de las reportadas son de las últimas 48 horas y apenas el 10% son de hoy.



Esta mañana, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par bonaerense, Daniel Gollán, presentaron en Florencio Varela las nuevas pruebas de antígenos para coronavirus que permitirán obtener el resultado en 15 minutos, con un costo inferior a los test PCR, lo cual permite mejorar el rastreo y aislamiento de caso.



"Esta herramienta permitirá fortalecer el programa DetectAr, facilitará el aislamiento de los casos confirmados y contribuirá a aliviar la tarea de los laboratorios de biología molecular de las jurisdicciones", expresó González Garcia al encabezar un acto en la sociedad de fomento Chacabuco junto a Gollán y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.



El titular de la cartera sanitaria destacó que "esta nueva tecnología se suma a otras cinco similares que se están desarrollando y que van a permitir realizar los testeos en el mismo lugar de los operativos, haciendo más eficaz el programa DetectAr, que es nuestra principal herramienta de diagnóstico".



El ministro también aseguró que "estas primeras muestras tuvieron para nosotros un costo aproximado de 400 pesos cada una, mientras que los test PCR tradicionales tiene un valor cinco veces superior. Si bien esta tecnología no reemplaza al testeo PCR, es muy importante para el diagnóstico inmediato. Por eso este lunes se lanzó una licitación para comprar 500 mil de estos test, además de los que cada una de las jurisdicciones va a incorporar".



Respecto de la situación sanitaria, González García sostuvo que "todos queremos poder disfrutar de la primavera y tener vacaciones este verano, por eso es muy importante que cumplamos con todos los protocolos y medidas sanitarias de prevención".



Y remarcó: "No se va a poder pensar en nuevas aperturas si no tenemos una reducción de los casos".