Rosario registra presencia de humo por los incendios en islas de Entre Ríos

La ciudad de Rosario volvió a sufrir la fuerte presencia de humo proveniente de las vecinas islas entrerrianas, que continúan incendiándose, y desde Protección Civil de Santa Fe reafirmaron que los focos se originan por acción del hombre ya que actualmente está prohibida la navegación."El origen de los focos es algo que se está investigando, pero al estar prohibida la navegación los fuegos de origen accidental están descartados", dijo este mediodía a Télam el director de Protección Civil de Santa Fe, Gonzalo Ratner.El funcionario formuló sus declaraciones a raíz del incremento de la densidad del humo en la ciudad, generado por los incendios que no cesan en las islas entrerrianas.Ratner consideró que al estar prohibida la navegación "no hay manera de que alguien vaya y genere fuego de manera accidental", como se sostenía en principio desde la provincia de Entre Ríos, cuando se explicaba que los focos se originaban por kayakistas rosarinos que cruzaban el Paraná para pasar el día en la isla.El director de Protección Civil de Santa Fe detalló además que las condiciones climáticas actuales perjudicaron a Rosario, ya que "la dirección del viento fue desfavorable"."Tenemos viento noroeste y por eso se percibió tanto (el humo) en Rosario y en localidades vecinas", agregó.Actualmente, hay dos comandos operativos funcionando a la altura de las localidades santafesinas de Alvear y Puerto Gaboto, donde se originan los focos más intensos, que se extienden hacia el norte.Esos comandos están compuestos por brigadistas, bomberos voluntarios de Santa Fe, la policía de Entre Ríos, Parques Nacionales y personal de la Policía Federal."Hasta el viernes vamos a tener viento predominante del noreste", por lo que el humo se mantendrá presente en la ciudad, afirmó Ratner."Necesitaríamos una lluvia para tener un respiro", afirmó hoy el director de Protección Civil de la provincia, Roberto Rioja, al referirse al humo de los incendios que otra vez invadió Rosario y toda la región transformando el aire en casi irrespirable. El funcionario también remarcó que detrás de los focos ígneos "hay una acción deliberada de algún sector tal vez con interés inmobiliario".Por su parte, voceros del Instituto Nacional del Agua sostuvieron que "no hay posibilidades de que hasta el 30 de noviembre, como mínimo, el río repunte a valores normales, sumado a que el período de lluvia de la temporada será acotado"."La condición climática es muy negativa, y esto ayuda a que estas acciones voluntarias del hombre se propaguen rápidamente", concluyeron los voceros.