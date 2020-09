Tres locales gastronómicos del centro de Concordia cerraron sus puertas

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia y la región, Leandro Lapiduz, expresó su "tristeza" ante el reciente cierre de locales en el radio céntrico. Entre los ejemplos que citó figuran el tenedor libre "El Americano" y los pubs "La Fonola" y "My Way".



El dirigente insistió en "la realidad insostenible" que vive el sector, dado que "no todos los restaurantes tienen la espalda para sostener esta nueva normalidad". Subrayando que los comercios que cerraron sus puertas "eran dos lugares con mucha trayectoria y muchos años: son familias que tenían muchos empleados", detalló.



Municipio y demanda

En este marco, el dirigente empresarial remarcó que "estamos trabajando con el municipio en dos o tres medidas que traigan beneficios al sector", comentó Lapiduz a Diario Río Uruguay. Subrayando que "si pudiéramos permanecer abiertos una hora más estaría bueno".



De todos modos, argumentó que "no es eso lo que afecta sino la situación económica", sino que hay una situación a nivel global "que generó la pandemia y contra eso nada alcanza". En ese sentido, aclaró que "no todos los negocios van a poder a reconvertirse y afrontar la escasa cantidad de clientes".



A la mitad

El dirigente recordó que con los protocolos "se debe trabajar a un 50% pero son muy pocos los días que se llega a eso en un restaurant". A su entender, "la nueva normalidad no sirve si no hay una reconversión y todo es muy complejo, porque no hay a quién culpar".