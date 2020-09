Pedido solidario: Buscan perro de compañía para un niño con parálisis cerebral

Madre de un niño solicita la colaboración de los paranaenses para conseguir un perro pequeño para su hijo de tres años que sufre parálisis cerebral."Estoy en busca de un cachorrito para mi hijo de tres años. Vito nació prematuro y como consecuencia sufre parálisis cerebral, discapacidad motriz y epilepsia refractaria", dijo la mamá del pequeño, Yanina Giarroso, aEn este sentido explicó que "los médicos me dijeron que un cachorro lo estimularía mucho y le otorgaría seguridad".Sobre las características de la mascota dijo que "necesitamos que sea un perrito pequeño, preferentemente una cachorrita, similar a la raza Pincher. Tiene que ser liviano para que Vito pueda interactuar con él"."Aún no hemos conseguido ninguna veterinaria que tenga de esa raza o cruza. Sabemos que estos perros son costos por eso pedimos ayuda para localizar uno, y nosotros poder comprarlo".En relación a la salud de Vito, la mamá contó que "se encuentra bien, lo estamos cuidando mucho y al invierno lo pasó sin problemas, pero le faltaría un poco de estímulo. Cuando escucha voces de chicos que pasan por la calle se ríe mucho y cambia totalmente".Y continuó: "Actualmente tiene todas las terapias suspendidas, por ello necesita un estímulo en casa. En un momento me recomendaron llevarlo a equinoterapia o a actividades dentro del agua, pero es complejo, con el tema de la pandemia".Los interesados en ayudar a Vito y su familia se pueden comunicar al