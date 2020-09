Coronavirus: Sube en el país el promedio de muertes por millón de habitantes

La República Argentina, que hace unos días se metió en el pelotón de los países con más casos de coronavirus en el mundo, también está elevando aceleradamente el promedio de muertes por cada millón de habitantes. De hecho, pasó a ser el país con más fallecidos por millón en el promedio móvil de los últimos siete días, tomando la semana de martes a martes.



La cifra actual de 298 decesos por millón representa menos de la mitad del índice que muestran España, Brasil, Chile, Estados Unidos e Italia, países que sufrieron verdaderos récords y semanas trágicas en meses no tan lejanos, pero es una de las que empeora más aceleradamente.



De hecho, el país hoy duplica el promedio mundial, que se ubica en 123 fallecidos por millón.



Desde otro costado, para tener una idea de cómo evoluciona ese número basta apuntar que en tres días saltó 24; el sábado 19 era 274 por millón y el martes, 298, de acuerdo a la estadística en tiempo real que lleva adelante el sitio Our World In Data y tomando en cuenta solamente naciones con más de un millón de habitantes. Hace un mes, el 22 de agosto, Argentina tenía 145 muertos por millón, prácticamente la mitad del último registro.



Estados Unidos, que hace horas superó las 200 mil muertes por coronavirus, tiene más de 600 muertes por millón; Chile, 642, Brasil 644 y España 655.



Pero mientras Chile, por ejemplo, prácticamente con la mitad de la población de Argentina, reportó el martes 23 muertes y 1.054 nuevos casos de Covid-19, nuestro país notificó 470 fallecimientos (20 veces más) y 12.027 contagios (11 veces más).



Uno de los peores promedios en el mundo lo muestra Perú (942 muertos por millón) mientras que México (559) y Ecuador (623) no le van en zaga. Las tres naciones latinoamericanas superan holgadamente a Argentina.



La contracara es Uruguay, uno de los países menos golpeados por la pandemia en el mundo. La estadística indica 13 muertos por millón de habitantes, un promedio 23 veces menor al argentino. El 22 de agosto, hace un mes, Uruguay mostraba 11, quiere decir que en un mes aumentó solo dos.



"Argentina se encuentra bien en relación a muchos países de la región, pero vamos mal y podemos llegar a terminar peor si no se toman medidas urgentes para disminuir la circulación viral", señaló Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet.



El país, mientras espera que la provincia de Buenos Aires ingrese en el tobogán de la curva, ve que una gran parte del Interior la eleva con fuerza, como Santa Fe y Córdoba. Un sólo distrito ha superado el pico, Capital Federal, que luego de acumular miles de infectados por día hoy está por debajo de los 1.000 cada 24 horas (el martes, 927).



Mundo

El martes, en medio de las polémicas por sus decisiones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió la cifra récord de dos millones de nuevos contagios en siete días en el planeta. Todas las regiones del mundo, salvo África, registraron un aumento de contagios entre el 14 y el 20 de septiembre, según el organismo de Salud de la ONU.