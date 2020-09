Tuvo que esperar más de una semana el resultado de un hisopado

El 21 de septiembre en el día de la sanidad, un habitante de la ciudad de Concordia, tras esperar nueve días, recibió la información tan anhelada. Que el resultado de su hisopado fue negativo. Pero debió esperar exactamente nueve días para conocer el resultado. La persona había presentado síntomas compatibles con el Covid 19, por lo que se comunicó telefónicamente con el hospital Masvernat.



Como era en horas de la madrugada se le aconsejó que al amanecer concurriera a la carpa instalada en la explanada de dicho nosocomio. Luego de esperar unos 30 minutos fue atendida por una médica que le consultó sobre sus síntomas (tos seca, dolor de garganta, opresión en el pecho, fiebre, dolor muscular). De acuerdo a la facultativa que sólo consulto por sus síntomas, sin realizarle ningún control, le manifestó que era inútil realizar hisopado ya que eran muy recientes los síntomas por lo que lo ideal sería esperar entre 48 y 72 horas. Recomendándole que tomar paracetamol.



Al continuar con las mismas señales vuelve a la carpa pasadas las 72 horas, donde le efectuaron el hisopado. Personal de salud le informó que en las próximas horas le avisarían el resultado del mismo; el cual se hace mediante mensaje de texto y posterior llamado telefónico a la persona hisopada. Pero pasaron los días y esto no ocurría. La persona, de acuerdo a lo que indica, realizó desde el primer momento un total aislamiento a la espera del resultado, pero al pasar los días y no tener una respuesta y al sentirse exactamente con los mismos síntomas sin mejoría; intenta llamar al número telefónico que le habían indicado en el hospital, al cual debía llamar si no se sentía bien, para que los médicos evalúen si la iban a buscar a su domicilio o no.



¿Pero qué ocurrió? Nuca fue atendida en el teléfono 0800-444-0853 (del sistema de salud) que le habían proporcionado. En este caso le habían brindado dos números telefónicos, uno para consultar por los informes y otro para avisar si no se sentía bien. Pero lo que llama poderosamente la atención que esto volvió a suceder los días subsiguientes. De acuerdo a lo narrado lo habría hecho en tres oportunidades y nunca tuvo una respuesta. Lo mismo ocurrió cuando consultaba al otro número telefónico sobre el resultado de su hisopado.



Fueron más de seis llamados pero los resultados no estaban. La pregunta es. ¿Están sobrepasados? ¿Se hacen muchos hisopados y no dan abastado? ¿Existen algunas falencias al momento de informar? En la actualidad las muestras de Concordia se envían a tres laboratorios, uno de esta ciudad en los casos urgentes, otros a Rosario (lugar con muchísimos casos) y los otros a la ciudad de Paraná. El laboratorio que se está montando especialmente en Concordia y dentro del hospital Masvernat estaría técnicamente para el próximo mes.



Al consultar en el área correspondiente del Hospital el cual está a cargo de la Dra. Patricia Segovia, la médica manifestó que quizás hubo algún problema en la comunicación o algún error en los números telefónicos. Lo que en verdad es difícil de creer ya que la persona hisopada llamó varias veces y en todas las oportunidades volvió a brindar todos sus datos, es que luego de la consulta que realizó diario El Sol, el resultado apareció.



Afortunadamente para esta persona, el resultado del hisopado fue negativo; pero la misma debió padecer totalmente sola durante todo este tiempo sin saber que tenía o que tiene, porque tampoco ha tenido una respuesta médica de su estado. Lo mismo debió sufrir toda su familia que estaba en vilo a la espera de saber que le ocurría. (Fuente: El Sol de Concordia )