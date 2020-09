Le inyectaron aceite de avión y pide ser operada urgente para calmar los dolores

Verónica Lescano, de 43 años, es una mujer trans de la ciudad de Paraná. Cuando tenía 18 años, en una intervención que le practicaron en Buenos Aires, le inyectaron aceite de avión en lugar de silicona líquida, y desde entonces sufre graves problemas de salud.En diálogo con, Verónica contó el drama que padece y pide una cirugía urgente para poder aliviar los terribles dolores que padece en las piernas y la cintura."A veces puedo moverme y a veces no. Tengo dos hernias de disco en la columna y todo reventado, desde la rodilla hasta la espalda", expresó para recordar la mala praxis que sufrió a los 18 años: "Me pusieron silicona, pero en realidad no era, sino que era aceite de avión; tuve un accidente y se me reventó todo adentro y me rompió todos los tejidos, hasta los pechos". Desde entonces toma "un montón de pastillas" por día.Para aliviar los dolores Verónica reclama "que me operen de urgencia, porque estoy esperando desde hace mucho y la asociación trans no se está haciendo cargo de mi situación".Consultada sobre la intervención a la cual debería someterse, explicó: "El primer paso es que me saquen las lolas y la parte de la cola", y detalló que tiene "todas las piernas deformadas porque eso (por el líquido) se va desparramando por todo y te va rompiendo los tejidos y es un dolor bárbaro".En diciembre del año pasado, se había anunciado que iba a ser operada en los meses siguientes, pero no se concretó."Mis días son terribles, muchas veces me siento inútil cuando quiero hacer algo", dijo finalmente la mujer trans.