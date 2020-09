Vuelta de las actividades deportivas: Cómo entrenar sin sufrir lesiones

Sociedad El listado de los deportes que se habilitarán en Paraná y área metropolitana

Progresividad y flexibilidad

Con el comienzo de la primavera y la posibilidad de volver a realizar actividades físicas al aire libre, en Paraná y alrededores muchas personas volvieron a ejercitar el cuerpo con el objetivo de recuperar el tiempo perdido. La kinesióloga María Laura Assumpcao, dijo aque "es muy necesario realizar un entrenamiento progresivo para no sufrir lesiones".Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta a la hora de entrenar es tratar de no exigirnos demasiado durante el primer tiempo. "Hay que calentar bien nuestro cuerpo, debemos realizar estiramientos tanto previo a realizar actividad física como después", señaló la especialista.En sintonía con lo mencionado, sumó que "a la hora de elegir una actividad física es importante no querer compararnos con el resto de las personas, hay que empezar de manera gradual y progresiva"."Dejamos atrás el estado físico que teniamos hace seis meses, entonces no podemos volver a realizar ejercicios del mismo nivel sin sufrir complicaciones", sostuvo."Para que al otro día de entrar no nos duela el cuerpo debemos tomar precauciones el día que hicimos la actividad", contó Assumpcao.Y sumó: "Hay que hacer actividades de flexibilidad, para que el ácido láctico que tiene el musculo se disperse por todo el cuerpo"."Además debemos organizarnos los ejercicios, el entrenamiento intenso lo tenemos que dividir durante toda la semana y alternarlo con ejercicios de flexibilización. No es recomendable quedarnos quietos", agregó.La especialista explicó que es muy importante no exigir el organismo y que las personas deben estar atentas a los dolores que presente el cuerpo y trabajar para que la situación no se complejice.Al finalizar la kinesióloga recomendó: "siempre debemos tener en cuenta temperatura cuando realizamos los ejercicios, además hay que hidratarse y tener una alimentación sana".