Día Mundial sin Auto: Piden incentivar el caminar o andar en bicicleta

La Asociación Civil Luchemos por la Vida llamó a "redescubrir" el andar en bicicleta o caminar, como medios de transporte saludables al celebrarse hoy el Día Mundial sin Auto, y pidió implementar medidas urbanísticas e infraestructura segura para priorizar la circulación peatonal, ciclista y de transporte público.



"En Argentina, es necesario cambiar nuestra mentalidad, el caminar debe ser redescubierto y hay que revalorizarlo, no como una actividad relegada a quienes no tienen recursos para tener auto o pagar un taxi, sino como una actividad saludable, deportiva, libre de stress y relajante", remarcó en un comunicado la Asociación.



El documento resaltó que "caminar o andar en bicicleta no son vistos por la mayoría como medios relevantes de movilidad" e insistió en que "el mundo está cambiando".



En este sentido, la Asociación Civil resaltó la necesidad de reducir de manera masiva el tránsito automotor y, por ende, las congestiones, "por razones ecológicas, de salud y económicas, no sólo en el número de viajes sino también en la cantidad de vehículos circulantes".



Para llegar a ese objetivo, Luchemos por la Vida afirmó que "hay muchas medidas urbanísticas que pueden implementarse para reducir la circulación de vehículos, generar infraestructura segura para los ciclistas, ofrecer un transporte público eficiente frecuente, seguro y no contaminante para quienes lo necesiten".



Hacia mediados de los 90 algunas ciudades como Reikiavik (Islandia), La Rochelle (Francia) y Bath (de Reino Unido) tomaron la iniciativa de concretar "Un día sin auto" un 22 de septiembre, un modo de generar conciencia sobre los beneficios de reducir la movilidad vehicular para mejorar la calidad del aire.



Gran Bretaña fue el primer país en oficializar este día a nivel nacional en 1997 y en el 2000 la Comisión Europea se sumó a la iniciativa, creando la "semana de la movilidad", también llamada "movilidad sostenible". (Télam)