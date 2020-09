Dotaciones de bomberos trabajaron para apagar incendio en un predio de Oro Verde

Video: Dotaciones de bomberos trabajan para apagar incendio en un predio de Oro Verde

Un gran incendio se produjo en horas de la tarde de este lunes en un predio ubicado en calle Los Jacarandaes al final, en la ciudad de Oro Verde. Se trata de un lugar que se destina al acopio de ramas.Según se informó a, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oro Verde, Aldea Brasilera y Paraná llegaron al lugar para apagar el fuego. Asimismo, se supo que afortunadamente no hay casas en la zona, por lo que no hubo personas heridas ni en peligro.El fuego se inició en un pozo dentro del cual hay gran cantidad de ramas y otros elementos. El incendio y el humo se pudieron ver desde la ciudad de Paraná, lo que generó preocupación.Hernán Méndez, de Bomberos Voluntarios de Paraná, dijo aque "estamos colaborando. Fue un pedido de emergencia. Estamos trabajando de manera intensa porque es grande el incendio. Tenemos cerca de 80 metros de manga tirada. Vinimos con cuatro dotaciones".Por su parte, el encargado de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, Jorge Basso, indicó que "esto apena porque hace dos años no teníamos este tipo de incendios. Creemos que fue intencional. Esto comenzó cerca de las 18. Son seis las dotaciones que trabajan para apagar el fuego. Se controló bastante rápido"."Tenemos acopio de ramas. La planta de Reciclaje está a 400 metros, por lo que no corre riesgo. Acá estaban las lagunas de la cloaca antiguamente, después se corrieron", indicó.Asimismo, aseguró que "creemos que ha sido alguien haciendo un chiste. Hace rato no llueve, hay sequía, todo colabora. Todo lo que se poda va a parar ahí, por eso prendió mucho el incendio".El intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, indicó también que "el foco comenzó pequeño y se fue expandiendo. Fue controlado. Es en un acopio de ramas. Bomberos hicieron un trabajo impecable. El viento hoy no complicó el trabajo y tampoco hizo que el humo se vaya para la ciudad"."En este lugar nos comentaron que vino un camión y arrojó mucha basura, electrodomésticos y demás. No es el destino ese. Esto complicó el trabajo de los bomberos porque es inflamable", dijo.