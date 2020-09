Foto: Ilustrativa

El médico Federico Gini Cambaceres, que integra el COES Gualeguaychú, dijo que el porcentaje de ocupación en camas de terapia intensiva por COVID-19 alcanza al 56 por ciento en estos momentos, debido a que desde julio han comenzado a contagiarse personas mayores o con factores de riesgo. Reconoció que actualmente hay unas 15 enfermeras aisladas y también algunos médicos y profesionales de la salud. Además indicó que mayoritariamente "los que se contagian han participado de eventos sociales no autorizados".



Según explicó, "estamos en una mejor situación que al pasado 20 de agosto, y el cese de actividades que se dispuso con baja circulación de gente provocó una baja en los contagios con una semana de retraso, porque cualquier medida que toma sus efectos se comienzan a percibir a los siete días y con más claridad a los catorce. Estamos teniendo ahora un promedio de entre 15 a 20 casos por día, cuando antes teníamos 40 con una ocupación aproximada del 56 por ciento de camas de terapia intensiva, 50 por ciento de ocupación de camas leves que son las de los hoteles y un 36 por ciento en camas moderadas. Tenemos unas 15 enfermeras aisladas por casos o contactos con casos ya confirmados y algunos profesionales médicos y de la salud. Por ahora se puede seguir dando respuestas pero es gracias al gran esfuerzo de todo el personal sanitario sin excepciones".



Según el detalle que precisó Gini Cambaceres, "existen 90 camas habilitadas para pacientes leves en hoteles y las de terapia intensiva son entre 42 y 47 incluyendo las de Urdinarrain. Hasta el 7 de junio, todos los casos que teníamos eran de pernosa menores a 60 años. Un mes después apareció el primer paciente con una edad superior, de 62 años. Cuando la inmensa mayoría de los casos se da en pacientes entre 30 y 50 años prácticamente no son frecuentes los pacientes críticos, pero lo que ahora cambió es que tenemos muchos más contagios en gente mayor o con factores de riesgo. Por este motivo hay más ocupación en camas de moderadas y de terapia intensiva que hace un par de meses".



Además, el facultativo puntualizó que "los que se acercan a la consulta en forma temprana, en el momento en que se hace el hisopado y se les pregunta, parecen que fueran ermitaños, porque nunca han estado con nadie ni participaron en ninguna actividad grupal. Sin embargo cuando a esas mismas personas se le comunica que han dado positivo para COVID-19, comienzan a reconocer que o estuvieron en una peña, compartieron el mate, tuvieron una juntada, un evento social o familiar. Por lo general, los que se contagian son los que hacen las cosas mal, al participar en actividades no autorizadas, principalmente en eventos sociales", concluyó Gini Cambaceres en declaraciones a Radio Máxima.