Festejos de estudiantes en Chajarí: "Para la Policía fue difícil contenerlos"

Los adolescentes de todas las secundarias se dieron cita en la estación del ferrocarril y fueron desalojados por la policía Publicada por Radio Show Chajari en Domingo, 20 de septiembre de 2020

Los adolescentes de todas las secundarias se dieron cita en la estación del ferrocarril y desafían a la policía en la esquina de Belgrano y Sarmiento

En las primeras horas de la noche de este domingo, gran cantidad de jóvenes salieron por las calles de Chajarí para a "festejar" la llegada del Día de la Primavera y del Estudiante, sin tapabocas ni distanciamiento.que "es habitual esta manera de recibir el Día de la Primavera y del Estudiante" en Chajarí."Todos los años pasa lo mismo: La tradicional serenata a los profesores, se juntan en algún lugar de la ciudad y terminan en un bailable donde se elige el rey y la reina, lo que este año no se puede hacer", describió durante el programaY continuó: "Lo que sí sucedió fue la "juntada" de los chicos en la estación del ferrocarril. Llegaron por agrupaciones, casi todos a la misma hora y fue difícil contenerlos". No hubo peleas de ningún tipo pero "llama la atención que haya pasado en un contexto de pandemia, por lo que no debió haber sucedido", explicó el comunicador."Uno ve que sucede con personas mayores, no lo justifica, y por ahí a los chicos no se los pudo contener. Estuvieron en la Estación del Ferrocarril, hicieron un clásico recorrido hasta Belgrano y Sarmiento, que es una clásica esquina, con cánticos y tomaron alcohol. Después, algunos se fueron a Plaza San Martín a donde se terminó el evento y volvieron a sus casas".Comentó que "el jefe de la Policía nos dijo que estaban esperando la situación pero no pudieron hacer nada porque se desbordó por la cantidad de estudiantes y el poco personal" de seguridad. "Como que se organizaron para llegar todos juntos. Estuvieron desde las 21 hasta aproximadamente la medianoche", manifestó.Rossi expresó que "esto llama la atención porque estamos en un marco de pandemia", al tiempo que expresó que "las distintas autoridades nos manifestaron que no habrá penalizaciones. Para la Policía fue difícil contenerlos", expresó."Si hay alguien asintomático que puede dispersas el virus, no lo sabemos. Se recomendó que esto no ocurra, por lo que no escucharon el consejo o, directamente, no le hicieron caso", dijo el periodista.Sobre la postura de la ciudadanía, reveló que "a algunos les molesta y a otros no, porque lo ven como algo natural que se hace todos los años, común de adolescente". Finalmente, puso de relieve que "al personal de salud le molestó muchísimo".