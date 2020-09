Volvió el fuego y las denuncias por ecocidio en las islas del río Paraná

Además dieron cuenta que "en la zona cercana a Santa Fe hay vecinos pidiendo ayuda. Hay focos frente a localidades más pequeñas que no trascienden, sobre todo en San José del Rincón y Arroyo Leyes, está yendo la gente a pagar los incendios".



Julieta Benabé, integrante de la Multsectorial, describió el panorama que se vive en las islas, y manifestó que "no caben dudas de que se trata de hechos intencionales".



Ante otro recrudecimiento de los incendios en la zona de islas, este lunes al mediodía, se realizará un acto de protesta organizado por la Multisectorial por la ley de Humedales, el grupo ambientalista que viene denunciando hace muchos meses el "ecocidio" que se registra en gran parte del Delta del Paraná.



"La peculiaridad que detectaron los vecinos es que los focos se inician diariamente en los mismos horarios. Se producen entre las cuatro y las siete de la tarde, se registran dos incidentes por día. Los vecinos con canoas ayudan a cruzar a los bomberos. Los vecinos están desesperados porque es cada vez mayor la virulencia de estos incendios. Ayer tenían un frente de fuego de seis kilómetros que era imparable", remarcó Bernabé.



La referente de la Multisectorial agregó que además se detectaron actividades "con máquinas. Hay árboles arrancados de raíz, la tierra presenta signos de haber sido trabajada con algún tipo de arado. Esto nos avisan que pasa en Arroyo Leyes, pero también nos llega información de que lo mismo pasa en Villa Constitución, Puerto Gaboto, San Nicolás, Ramallo, Pueblo Esther. Hay muchas localidades que sufren los focos activos".



"Los vecinos dicen que los incendios que empiezan en los lugares de menos acceso, arrancan a la mañana porque se sabe que se va a tardar en llegar hasta allá. Y los que están cerca de la costa, que tienen un acceso más fácil, se producen a la tardecita porque saben que a la noche no se podrán apagar. Hay una mecánica y una intencionalidad detrás de todo esto", agregó.



Bernabé añadió que se han detectado rastros de una inminente actividad agrícola en la zona frente a Santa Fe, pero también frente a Villa Constitución. "La actividad de siembra está prohibida en estos lugares. Sin embargo, parece que esas actividades están a pleno y no hay control. Se ven ir y venir a las máquinas, según denuncian los vecinos. Están empezando a entrar intereses que van en contra de la conservación del lugar".



Las actividades de protesta de hoy se iniciarán con un radio abierta frente a la sede de Gobernación, con intervenciones artísticas, y a las 15 está prevista una marcha hacia la Bolsa de Comercio. "Vamos a denunciar el ecocidio con la destrucción de la flora y la fauna, peor también el efecto nocivo en el suelo. Se calcula que se tardarán unos diez años en poder recuperarse. Además está el problema de salud para las personas que viven en las localidades que tienen frente así varios focos de incendios". (La Capital)