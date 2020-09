Volvieron a cortar el puente Victoria- Rosario por nuevos incendios en el Delta

Foto 1/5 Crédito: Télam Foto 2/5 Crédito: Télam Foto 3/5 Crédito: Télam Foto 4/5 Crédito: Télam Foto 5/5 Crédito: Télam

Un centenar de personas volvió a cortar este sábado el puente Victoria-Rosario ante los nuevos focos de incendio registrados esta semana en la zona de islas del delta del Paraná que cubrieron de humo a la ciudad santafesina de Rosario.



La protesta comenzó cerca de las 17 y se extendió por espacio de una hora ante la presión de varios camioneros que quisieron levantar el bloqueo a la fuerza.



Participaron alrededor de un centenar de rosarinos que se autoconvocaron en la cabecera de la conexión vial con la provincia de Entre Ríos.



Los manifestantes pidieron por una "Ley de Humedales" y exigieron el fin del "ecocidio" que sufren las islas .



"Es un corte espontáneo ante el avance indiscriminado de las quemas en las islas en los últimos días por eso pedimos el resguardo y el apoyo de la sociedad porque este problema nos afecta a todos", dijo a Télam Victoria, ambientalista autoconvocada.



Y agregó que hay camioneros "que no comprenden lo que pasa, no quieren desviarse y tampoco esperar a que se levante el corte y terminemos nuestro reclamo. No queremos enfrentarnos, este es un corte para la salud de todos y el planeta de todos".