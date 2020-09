Se cumplen seis meses de aislamiento por coronavirus: ¿Cómo siguen las etapas?

Política El aislamiento seguirá hasta el 11 de octubre y piden reforzar cuidado personal

, fue renovado desde el 20 de marzo en períodos de 14 días en promedio, y en fases diferenciadas según el avance de la pandemia en las provincias y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).La cuarentena, que comenzó el 20 de marzo, se renovó -con distintas modalidades- el 31 de marzo, el 13 de abril, el 27 de abril, el 11 de mayo, el 25 de mayo, el 8 de junio, el 1 de julio, el 18 de julio, el 3 de agosto, el 17 de agosto y el 31 de agosto.En el anuncio del 17 de julio, sobre la renovación prevista para el día siguiente, el jefe de Estado también estuvo acompañado por los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, de Chaco, Jorge Capitanich, y de Jujuy, Gerardo Morales, quienes participaron por videoconferencia y expusieron sobre el avance del virus en sus distritos.La mayoría de las extensiones del ASPO se informaron desde la Residencia presidencial de Olivos y en algunas oportunidades incluyeron una conferencia de prensa al término de las exposiciones del primer mandatario y de los jefes de distrito que lo acompañaron.La modalidad del anuncio de extensión de la cuarentena se modificó el 28 de agosto, cuando fue comunicada por el Presidente en un mensaje grabado que se difundió en su cuenta de la red social Twitter.El formato del anuncio de la extensión del ASPO se modificó también ayer, con un video de poco más de tres minutos en el que la voz en off de una locutora reportó la situación de la pandemia en el país y que fue transmitido a través de la cuenta oficial de Casa Rosada en Twitter.En ese anuncio, que informó la renovación de la cuarentena a partir del 21 de septiembre y hasta el 11 de octubre, por primera vez no estuvo presente el Presidente."El Presidente habló toda la semana, de lunes a viernes. Nos parecía que el rol y el lugar de explicar cómo estaban dadas las situaciones ya estaba bastante claro y por eso decidimos avanzar en este formato. No se modifica la situación de aislamiento y cuidado, sino que se avanza en medidas de restricción en las provincias", indicó hoy Cafiero.En la mayoría de los anuncios durante estos seis meses, el jefe de Estado utilizó gráficos para mostrar el avance de la pandemia y comparar con la situación con otros países.En uno de los anuncios realizados en mayo se informó sobre-en la Fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de 15 días;-en la Fase 2, de 5 a 15 días;-en la Fase 3, de 15 a 25 días;-en la Fase 4, más de 25 días;De ese modo, los distritos avanzaron y retrocedieron en la apertura de las actividades habilitadas en cada uno de ellos, según la fase en la que se encontraban.El AMBA concentró desde el inicio de la pandemia el mayor número de contagios de coronavirus por varios meses, lo que llevó en junio a la decisión de que el conglomerado retroceda de Fase 3 a una fase estricta, mientras que el interior del país, con menor número de casos en ese momento, permanecía con medidas flexibles respecto de las actividades que podían desarrollarse.El 17 de julio, el Presidente anunció que a partir del día siguiente y hasta el 2 de agosto se iría "tratando de volver a la vida habitual" y advirtió que la reanudación de las actividades en cada zona "va a ser escalonada y lo van a decir los gobernadores".En esa oportunidad, al fundamentar la medida de "apertura" de la cuarentena en el AMBA, sostuvo que "se ha ralentizado la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación de camas de terapia intensiva".A medida que el AMBA lograba mantener estable el número de casos, con números más altos en el Conurbano bonaerense respecto de la Ciudad, varias provincias debieron retroceder en las fases de la cuarentena que cursaban a raíz del aumento de contagios.En ese contexto, el 14 de agosto el jefe de Estado anunció la extensión del ASPO para el AMBA y advirtió que "la circulación local del virus alcanzaba a 14 provincias argentinas", por lo que se volvió a una fase más restrictiva en las ciudades donde se detectó mayor circulación de coronavirus.Esa medida alcanzó, en esa oportunidad, a cuatro departamentos de Jujuy, y las ciudades Río Gallegos (Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego), mientras que se sumaron a la Fase 1 de restricciones Tartagal (Salta), La Rioja capital y Chamical (La Rioja) y Santiago del Estero capital y La Banda (Santiago del Estero).En el marco de la cuarentena, el 12 de agosto el Presidente anunció que Argentina y México elaborarán una vacuna para prevenir el contagio de coronavirus, que estará lista para ser utilizada en el primer semestre del 2021, mediante un acuerdo alcanzado con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.En tanto, en el anuncio realizado ayer, se informó que "las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van disponerse en cada territorio" y se advirtió que "la pandemia no permite descuidos".Asimismo, se manifestó que si bien al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el AMBA, "el mapa cambió" y ahora "el 49,2% de los casos están en las provincias", cuando antes era el 7%.