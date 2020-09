Familiares de enfermeros fallecidos piden "solidaridad" para frenar contagios

Familiares de trabajadores de la salud que murieron por coronavirus recordaron a sus seres queridos y pidieron conciencia, solidaridad y responsabilidad para evitar los contagios de una enfermedad que desde hace seis meses colocó al sector en el frente de batalla, a pesar de enfrentar discriminación, cansancio, la muerte de más de cien colegas y la falta de recursos., dijo en diálogo conNerina Amarilla, cuyo padre Carlos tenía a cargo la admisión de los pacientes de la guardia del hospital Lucio Meléndez de la ciudad bonaerense de Adrogué desde hacía 25 años.Una carta que firmaron decenas de médicos y enfermeros para despedir a "El Negro", como lo llamaban sus compañeros, concluye, y fue acompañada por un sostenido aplauso para decirle adiós al hombre de 59 años que, según su hija, "se ganó el cariño de todos".La mujer de 29 años es radióloga, trabaja en el mismo centro de salud en el que lo hacía su padre, y pese al duro momento que tiene que enfrentar tras su muerte el pasado 4 de septiembre, aseguró que todos los días recibe "palabras de apoyo, de contención, me paran compañeros a contarme anécdotas divertidas y siempre terminamos riendo"."Porque así era papá, siempre andaba con una sonrisa, divertido y siempre predispuesto a ayudar a los demás, eso es hoy lo único que me ayuda a seguir adelante", aseguró la joven y remarcó lo difícil de volver a trabajar en el hospital donde pasaba tanto tiempo con su padre.Amarilla no tenía ninguna comorbilidad precedente, el 1 de agosto comenzó a tener fiebre, tres días más tarde fue hisopado y el resultado positivo llegó el 8 de agosto. Pasó la primera semana en su casa, pero como la fiebre no cedía tuvo que ser internado con oxígeno durante casi diez días; después atravesó otros diez días entubado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI)."Te juro que hicimos todo lo que pudimos, pero el negrito se nos fue", le dijo antes de romper en llanto el médico a cargo de la UTI a la mujer, que recordó además que "lo dijo con un dolor, estaba realmente conmovido"."Este tipo de reacciones son las que me motivan a dejarlo todo, para que mi viejo se sienta tan orgulloso de mi, como yo lo estoy de él", manifestó Nerina, para quien lo más duro fue "no poder despedir a mi padre, no poder darle un abrazo".La esposa de Amarilla y otra de sus hijas fueron consideradas como casos positivos de Covid-19 ya que vivían con él, pero no se les realizó hisopado porque no presentaron síntomas, aunque hicieron el aislamiento correspondiente., afirmó la joven y expresó que tanto ella como su familia salen sólo a "hacer las compras y a trabajar" y se mostró "enojada por la cantidad de gente que hay en la calle, sin barbijo o saliendo sólo porque está lindo el día".En este sentido, remarcó que entiendeJulieta Gutiérrez perdió a su padre, Julio, enfermero de pediatría del hospital Carlos Durand, del barrio porteño de Caballito, quien murió el pasado 14 de junio., dijo en diálogo conEl hombre de 52 años era enfermero hace 20 y desde 2014 cumplía tareas en el centro de salud. Padecía asma bronquial pero según su hija, la única que Gutiérrez tenía en el país, "al principio no estaban bien organizadas las licencias, me dijo que mandó un mail y le dijeron que tenía que comunicarse con otro lugar; finalmente se la habían dado y justo se contagió"."Mi papá empezó a presentar síntomas y fue a la guardia, le dijeron que era una bronquitis y lo mandaron a la casa, dos días después ya tenía fiebre alta y fue de nuevo", relató la joven de 24 años y apuntó que en esta segunda visita "le hicieron el hisopado y lo dejaron internado y a los pocos días también internaron a su mujer".A dos días de quedar en el hospital, Julio sufrió una insuficiencia respiratoria y necesitó ventilación mecánica, y cuatro días después murió.Julieta, madre de dos niños, recordó que la mujer del padre se encontraba internada y aislada al momento de recibir la noticia de la muerte de Julio, lo que, evocó la joven.Un relevamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estimó que hasta el momento 32.300 trabajadores de la Salud contrajeron Covid-19 en todo el país, de los cuales 110 murieron.En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el número de pacientes dentro del personal sanitario es de 9.827 y 32 muertes, según actualizó ayer el Ministerio de Salud porteño.