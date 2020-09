Aislaron a personal policial, judicial y municipal por sospecha de coronavirus

Aislaron a personal de la Policía, Justicia y Municipio de Gualeguay por sospecha de coronavirus. Medios gualeyos advirtieron en la mañana de este sábado que hay, al menos, once policías aislados por ser contacto directo de casos positivos de Covid-19 en Gualeguay.



El departamento reportó este sábado seis nuevos casos y suma 57 desde el inicio de la pandemia.



El caso de la Policía no es el único. Según una publicación de LT38, otras dos reparticiones públicas tienen merma de personal, incluso con casos confirmados. Éstas son la Municipalidad de Gualeguay y sedes judiciales.



En el caso de la Policía, son 11 funcionarios del 911 y de comisaría primera. Sucede que a principios de semana, una trabajadora de la línea de emergencias presentó síntomas compatibles con Covid-19. Fue hisopada y aislada, igual que su marido que cumple tareas en la comisaría primera. Ahora el personal está aislado y a la espera de los resultados de los hisopados.



En tanto, en el Palacio de Tribunales, se confirmó un caso positivo de coronavirus lo que derivó en el aislamiento inmediato de sus contactos estrechos. Todos pertenecen al mismo Juzgado, y se espera una decisión sobre lo que pasará el lunes y si abrirán o no los tribunales en Gualeguay. Además del caso positivo se aguarda el resultado de al menos dos hisopados más.



Por otra parte, en la Municipalidad de Gualeguay el panorama es similar, porque un empleado presenta síntomas y hay 10 personas aisladas.