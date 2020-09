Más de 10 provincias no quieren recibir vuelos en octubre

Aún cuando no hay certezas respecto de cómo evolucionará la pandemia de coronavirus, el Gobierno trabaja contrarreloj para intentar darle forma a la temporada turística de verano y no resignar los $300.000 millones de ingresos que, se calcula, generaría para el país. Sin embargo, que se concrete depende no solo de la voluntad del Ejecutivo nacional sino también de la de los gobernadores, muchos de ellos reticentes a abrir las fronteras internas para evitar la propagación del virus.



Según pudo saber este medio, actualmente hay más de diez provincias que no están dispuestas a recibir vuelos si se habilitan en octubre, como el Gobierno nacional propone. Sin embargo, en el Ministerio de Turismo, que conduce Matías Lammens, mantienen el objetivo de que los servicios regulares de cabotaje estén disponibles a partir del mes que viene y que, eventualmente, las provincias se vayan sumando en función de su propia situación sanitaria.



De cara a la temporada de verano, el Ministerio de Turismo convocó para la semana que viene un consejo consultivo con todos los actores del sector para establecer algunos lineamientos que permitan llevarla adelante. Si bien descartan la posibilidad de implementar un "pasaporte sanitario",una de las propuestas que se pondrá sobre la mesa es la de que las personas que circulen por el país se realicen un test de Covid-19. Estos testeos correrían por cuenta del Estado; los funcionarios creen que afrontar ese costo no sería comparable a perder la temporada completa.



También existe la posibilidad de establecer una "temporada extendida" para distribuir el flujo de turistas desde diciembre a marzo y evitar las grandes concentraciones. Para esto se dispondría un sistema de cupos de personas en las localidades. "Lo que no puede pasar es tener la foto de la aglomeración en la playa. Eso no lo podemos permitir", apuntan.



La cartera de Turismo también trabaja, junto con el de Obras Públicas, en la construcción de hospitales modulares en las principales localidades turísticas del país, lo que serviría de contención ante un eventual rebrote del virus.



La gran apuesta para la reactivación es, sin embargo, el plan de preventa turística incluido dentro de la reciente ley de promoción al sector, que ofrece la devolución del 50% de los gastos que se hagan hasta el 31 de diciembre de 2020 en reservas turísticas para 2021. Esa devolución es, en rigor, un crédito que se podrá usar en la contratación de más servicios turísticos nacionales a partir del año próximo.



Se espera que el programa esté operativo a partir de la primera semana de octubre y, para hacer uso del beneficio, las personas deberán cargar sus facturas en una web diseñada a tal fin. Luego, recibirán un crédito equivalente a la mitad de lo que hayan gastado que quedará cargado en una tarjeta del Banco Nación que se enviará al domicilio de la persona o en una billetera electrónica. Según pudo saber este medio, se espera que se realicen más de un millón de operaciones y que se vuelquen alrededor de $15.000 millones extra al turismo mediante esta devolución.



Por otro lado, el Gobierno augura que el 35% de retención adicional implementado esta semana sobre los gastos en dólares funcionará como un incentivo para el turismo interno. "Cuando el dólar está caro, la Argentina tiene una gran temporada; siempre fue así", sostienen. Sin embargo, no desconocen el malestar que la medida del Banco Central generó en las agencias dedicadas al turismo emisivo, que lo perciben como un nuevo golpe cuando ya acumulan meses de parálisis.



De hecho, distintas cámaras del sector de las agencias de viajes convocaron a una manifestación el próximo lunes para visibilizar las "consecuencias irreversibles" que tendrá la nueva retención. Alertados por la convocatoria, en el Gobierno evalúan implementar líneas de crédito específicas para las agencias, que las ayuden a subsistir o incluso a reconvertirse para ofrecer una mayor cantidad de productos nacionales, en pesos.



Muchos de los actores vinculados al sector ya se encuentran recibiendo apoyo económico del Ministerio de Turismo, que decidió volcar $3000 millones aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), que recibirán de octubre a marzo cerca de 2800 empresas en todo el país.



Se trata de un fondo que otorga a las empresas el equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil ($16.875) por cada empleado por mes, durante seis meses. De las 2800 empresas que fueron acogidas dentro del beneficio, que suman un total de 42.900 trabajadores alcanzados, el 43% son alojamientos turísticos, el 31% establecimientos gastronómicos, el 25% agencias de viajes y el 1% servicios de recreación.