Extienden por una semana las restricciones en el sur de provincia de Santa Fe

Política El aislamiento seguirá hasta el 11 de octubre y piden reforzar cuidado personal

Perotti habló desde Rosario, acompañado de intendentes y senadores de los departamentos comprendidos en el decreto que firmó este viernes: Rosario y los otros cuatro del sur de Santa Fe. Pidió responsabilidad a la ciudadanía y prometió asistencia a los sectores más perjudicados.En el marco de lo que el gobierno provincial llamó "nueva modalidad de convivencia en pandemia", que comienza a regir a las cero horas de este sábado 19 de septiembre, se plantearon una serie de medidas.Cerrarán shoppings, paseos comerciales y galerías. También locales gastronómicos (aunque tendrán delivery 24 horas y take away hasta las 22), así como comercios minoristas y mayoristas de rubros no esenciales que superen los 10 metros cuadrados, destaca La Capital. Además, cerrarán museos, bibliotecas y espacios recreativos, también salas de ensayo y grabación.Se suspenderá la actividad de las profesiones liberales y los servicios del personal doméstico. También la actividad artística y artesanal. No se podrá realizar actividad deportiva o física. Tampoco pesca recreativa.Están prohibidas, además, las reuniones religiosas o de culto que superen las diez personas. Y las obras de construcción privadas que superen los cinco trabajadores.Se permite la apertura de comercios de proximidad hasta las 19.30. También el trabajo de peluquerías, manicuría, cosmetología y podología, con turno previo y nunca con más del 50 por ciento del establecimiento completo.Asimismo, se permite la venta de mercaderías elaboradas de rubros esenciales y no esenciales a través de plataformas de comercio electrónico y venta telefónica mediante la modalidad entrega a domicilio o take away.Está habilitada la actividad notarial necesaria para cumplir actividades y servicios esenciales solo con la intervención de las personas indispensables y evitando reuniones.Están habilitados los servicios de cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes. Y la práctica deportiva de deportistas olímpicos y profesionales que cuenten con la autorización nacional.La Capital