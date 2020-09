Selva Almada candidata a los Premios Democracia: "Distinguen la trayectoria"

Sociedad La entrerriana Selva Almada candidata a los Premios Democracia

El premio se otorga desde el 2009 y se propone distinguir a aquellos argentinos que "demuestran día a día su compromiso a través de su vida y obra con los valores democráticos" y se instituye por la fecha en la que recuperamos la democracia, "siendo el período más largo de democracia de nuestra historia", indican en el sitio web.Selva Alamada."Estoy nominada junto a otras dos escritoras, Ángela Pradelli y Raquel Robles. La característica de este premio es que lo elige el público", dijo.La votación se realiza en https://premiosdemocracia.org.ar/ "La votación está abierta hasta el 30 de septiembre y para los primeros días de octubre ya están los resultados. Lo más probable es que la entrega sea de manera virtual, porque de acá a octubre no creo que cambie la situación", comentó.Al respecto de sus sentimientos, comentó que "estoy muy contenta, primero por lo que significa el permio por su nombre. Es un premio que galardona las ideas, el pensamiento. Además, las escritoras que ganaron el año pasado proponen a los escritores que componen la terna de este año"."La nominación llega por la trayectoria que tuve, no por algún trabajo en particular", señaló.En relación a su trabajo, contó que "yo escribo narrativa, dentro de ese campo tengo libros de cuentos, novelas y también tengo un par de libros de no ficción. A cabo de publicar una novela que se llama No es un río"."Una marca de mi escritura es que todos mi libros o personajes están centrado en pueblos del interior del país, sobre todo en el litoral".Almada es autora de "El viento que arrasa" recibió en 2019 el premio First Book de Edimburgo del Festival Internacional del Libro, "Ladrilleros" y "Chicas muertas", "Los inocentes".Por el libro Chicas muertas "una diputada entrerriana me propuso el año pasado para ser parte de los premios Juana Azurduy. El relato trata sobre femicidios en pueblos pequeños del interior del país, en la década del 80".A la hora de escribir "soy bastante rutinaria, tengo que estar en un lugar tranquilo, generalmente en mi casa, sin personas alrededor y sin música. Suelo escribir de día".