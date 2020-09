Trabajadores de la salud piden no reunirse durante el fin de semana de primavera

Tomar conciencia

Esfuerzo del personal

La palabra de la Directora del Hospital Norma Hernandez en representación del personal pidiendo extremar cuidados y evitar reuniones sociales

Un grupo de trabajadores de salud, encabezados por la directora del hospital de Colón, llamaron a la reflexión a la sociedad y pidieron ser responsables para que no se dispare el número de contagios en la ciudad. "Nos preocupa mucho, porque esas reuniones, son el punto de partida para situaciones de contagio", señalaron."La idea de los trabajadores de salud, es llegar a la comunidad con un mensaje, porque estamos muy preocupados", sostuvo la directora del hospital San Benjamín, Norma Hernández, en una conferencia de prensa con medios locales y junto a un grupo de trabajadores del hospital."Sabemos que se están organizando reuniones para todo este fin de semana, que tiene como corolario el día de la Primavera y eso, realmente nos preocupa mucho, porque esas reuniones, son el punto de partida para situaciones de contagio, lo que ha pasado en otras ciudades y también, aquí en la ciudad (Colón) en algún momento", explicó."La única opción que tenemos es pedir a las personas, que reflexionen y tomen conciencia. A los padres, les pedimos que les pongan un límite a los chicos, y aunque a veces es difícil; es necesario que cada uno de nosotros se cuide y cuide a los otros, usando un barbijo casero", sostuvo la profesional.Al mismo tiempo, pidió que "cada uno, tengamos responsabilidad en evitar las reuniones y encontrarnos con gente. Porque estamos viendo que, por ejemplo, los chicos, se reúnen a la mañana con un grupo y a la tarde con otro; y eso va generando cadenas de contagio que son imposibles de seguir y controlar", remarcó Hernández."El personal de salud, está haciendo un esfuerzo muy grande en controlar la situación para que en el futuro sea manejable. Sabemos que vamos a tener una situación de mayor complejidad con más casos, pero necesitamos que esa complejidad sea manejable y no va a ser así, si continúan las reuniones sucesivas de personas", anticipó la directora del hospital de Colón.Las reuniones sociales son el principal foco de contagio, aun pocas personas reunidas en ambiente cerrado sin tapabocas alimentándose y compartiendo utensillos, es suficiente para que la enfermedad se disperse y ha sido el origen de las situaciones actuales de las localidades con circulación comunitaria en la provincia.Cabe recordar que es de máxima importancia el uso de tapabocas y mantener distancia social mayor a 1,5 mt."Hay cosas que vamos a tener que cambiar de nuestro estilo de vida, porque la situación del virus lo impone hasta que no tengamos una vacuna", explicó y agregó que "la forma en la que nos reuníamos antes, no la podemos hacer ahora porque genera una cadena de contagios", indicó Herández.