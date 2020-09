Tuvo que dar a luz en la ruta porque le negaron el paso a su médico

Una mujer debió dar a luz en una ambulancia en medio de la ruta entre Villa Huidobro y Laboulaye, luego de que las autoridades no permitieran el ingreso del anestesista, de La Pampa a Córdoba.



El profesional médico debía atravesar 47 kilómetros desde Realicó, La Pampa, en caso de que se necesitara hacer una cesárea de emergencia. Sin embargo, debido a las restricciones por la cuarentena, no pudo ingresar a la provincia.



Por este motivo, se dispuso trasladar a Carmen Villarruel, la parturienta, hacia Laboulaye. En medio del trayecto, nació José, con 2,950 kilos.



"Me acompañaba el ginecólogo y mi marido, que iba con el chofer de la ambulancia. De repente empiezo con dolores y le digo al doctor que no doy más", relató a Cadena 3 la flamante mamá.



"El médico me dijo 'nunca hice un parto, pero siempre hay una primera vez'. Ahí pegamos la vuelta hacia Villa Huidobro porque sabíamos que no íbamos a llegar a Laboulaye", indicó.



"Cuando volvíamos, rompí bolsa. Nunca me imaginé semejante dolor. Así nació y cuando mi marido se bajó de la ambulancia, el bebé ya había nacido", narró.