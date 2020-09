Rosario "bastante cerca del colapso": llegan enfermeros de refuerzo

"Esta semana estuvimos bastante cerca del colapso, por eso se sugirió esta decisión de seguir con las restricciones entre una y dos semanas más", afirmó Marcela Vera Blanch, infectóloga y miembro del equipo de asesores del gobierno provincial en esta pandemia por coronavirus.



El gobernador Omar Perotti definirá este viernes cómo sigue la cuarentena en los cinco departamentos del sur de la provincia donde se vienen registrando subas de casos, con especial atención de Rosario, donde la curva de contagios no paró de subir en estas casi dos semanas desde que se impusieron las últimas restricciones.



Blanch confirmó que a la provincia están llegando enfermeros de otros lugares para trabajar en esta emergencia en Rosario, y en ese sentido remarcó que otras de las situaciones críticas, además del alto porcentaje de ocupación de camas, tiene que ver justamente con la recarga que sufre el personal sanitario.



Prorrogar las restricciones, además de intentar aplanar la curva de contagios, permitirá "aumentar el recurso humano. El recurso de enfermería siempre fue crítico a nivel país. Están viniendo enfermeros de otros sitios a trabajar en Rosario, pero no se forma a una persona en la atención de pacientes de un día para otro ni que decir de un paciente crítico", precisó.



A pesar del impacto negativo que tendría en el ánimo de la población una prórroga de las restricciones, la especialista llamó a "no crear una antinomia entre salud y economía". Pidió: "Esto lo tenemos que llevar todos unidos".



"Los números indican que la situación es delicada. Tenemos tasas de ocupación en hospitales públicos y privados muy altas. El 85 ó 90 por ciento de camas críticas están ocupadas, y esto es un cuello de botellas. Si bien se amplió el número de camas, también es importante el recurso humano que viene trabajando desde hace meses y que está cansado y también se enferma como el resto de la comunidad", planteó.



"Es importante que la población sepa que las medidas que se toman no son medidas para siempre, sino que se van tomando con un grupo importante de asesores que tiene el gobernador por un tiempo limitado. Eso permite dar recursos al sistema, porque esta es una enfermedad muy delicada", apuntó. (La Capital)