Turismo: "Hay que pensar en una apertura progresiva y con protocolos", dijo Bel

Apertura paulatina

Temporada de verano

Durante la pandemia uno de los sectores más afectados fue el turismo, tras seis meses del pararte completo de la actividad, desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) proponen comenzar a habilitar diversas actividades de cara a la temporada de verano."La situación cada vez se torna más crítica, debido a que las fronteras de la provincia están cerradas, al igual que la del país, es imposible pensar en realizar actividades turísticas", indicó el vicepresidente de la CET, Sebastián Bel, aEn este sentido indicó que "más allá que en algunas ciudades está habilitada la gastronomía y hotelería por situaciones específicas, esto no llega ni a un diez por ciento de la actividad turística en sí".Sobre una posible habilitación de algunas actividades para turismo provincial, Bel dijo que "Creemos que es momento de empezar una apertura de a poco, poniendo en práctica los protocolos que se estuvieron desarrollando y darle seguridad al turismo"."Sabemos que los focos de contagios no están en el sector de gastronomía y hotelería, hay protocolos muy específicos para poder desarrollar la actividad de manera segura", indicóEn relación a la habilitación de complejos termales sentenció: "La Secretaria de Turismo tiene algunas herramientas, pero no acompaña, al protocolo de termalismo lo venimos pidiendo y todavía no lo conocemos"."Queremos conocer sobre el protocolo de termas porque queremos opinar y también va a ser necesario capacitar a nuestro personal", aseguró.Según contó Bell los complejos termales necesitan un mantenimiento especifico y de habilitarse la actividad, poner en condiciones estos espacios va a demandar de un tiempo considerable."Sabemos que al producto termal no es tan fácil poder llevarlo adelante en este momento de la pandemia, pero necesitamos certezas", sumó.Sobre el sector turístico de la provincia dijo: "Entre Ríos no es como otras provincias que pueden vivir del turismo interno, si no abrimos las fronteras de la provincia no va a ser rentable para los empresarios"."Tenemos que ser muy cautos en este sentido, creemos que con este panorama va a ser muy difícil disfrutar de las fiestas populares y los carnavales. Seguramente vamos a ver resentidos todos estos espectáculos", aseguró Bel.Y continuó: "Además, hay que pensar que una fiesta de esas características no se hace de la noche a la mañana, se necesitan meses de preparación. Esperamos que no pase noviembre sin que nos informen que se podrá hacer, para poder organizar un evento digno".