Santa Fe habilitó el ibuprofeno inhalado

El ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe habilitó el uso compasivo del medicamento comúnmente llamado ibuprofeno de sodio inhalado, según manifestaron en la Cámara de Senadores integrantes de del bloque del oficialismo. Unas horas después, la respectiva resolución ministerial fue dada a conocer de manera oficial.







Desde su banca virtual, durante la telesesión del 17 de septiembre, el senador Osvaldo Hugo Sosa (PJ-Vera), anunció que -como legislador y como médico- se puso en contacto con la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, quien le aseguró firmará el decreto necesario para el uso compasivo del medicamento desarrollado en Córdoba: "ibuprofeno de sodio, que no es más que una sal diluida hipertónica, cuya concentración es 100 veces superior al conocido ibuprofeno cuando ingresa por otras vías", explicó el médico norteño unas horas antes de que se difunda la resolución 654 del 17 de septiembre.







El senador destacó que en la sesión anterior se había aprobado un proyecto de declaración, que reunió iniciativas de su bloque, presentadas por Rubén Pirola (Las Colonias) y del radicalismo, de Leonardo Diana (San Jerónimo).







Subrayó que "no es cierto" que el gobernador Omar Perotti o la ministra hayan estado en contra de su uso, y manifestó su "orgullo" por ser parte de las gestiones a favor de lo que -por unanimidad- fuera aprobado sobre tablas hace siete días.







"Hemos hablado con colegas de todas las provincias donde fue utilizado el ibuprofeno de sodio, en pacientes moderados y graves de Covid-19, con buenos resultados", subrayó.







"La señora ministra nos ha indicado que ya estará" la resolución ministerial que permitirá a los médicos santafesinos su uso, siempre con el consentimiento expreso y por escrito de los pacientes.



Descomprimir terapias



El medicamento es visto como un aliado para descomprimir la presión sobre las terapias intensivas y el uso de respiradores mecánicos, ya que parece brindar respuestas inmediatas capaces de evitar el paso por esa internación crítica.







Indicó que el gobierno provincial tiene planes para que pueda ser elaborado en el futuro en el laboratorio de la provincia, el LIF, para que pueda estar disponible para cada paciente que lo necesite, expresó.







"Esta ha sido una propuesta de todos los senadores y ha sido correspondientemente oída", resumió.



Pedido público de disculpas



En tanto, el senador Diana felicitó a la ministra por su decisión y ?también como médico y legislador- expresó sus esperanzas en ese tratamiento que "es compasivo porque se hace sin que sea aún habilitado por la Anmat".







"Podemos celebrar hoy el uso de este medicamento desarrollado en la provincia de Córdoba", coincidió y luego manifestó: "pido disculpas si ofendí a alguien con mis declaraciones, muchas veces los tiempos de la salud no se corresponden con los tiempos políticos".



"Más comunicación"



Luego, el jefe de bloque de la mayoría, Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), destacó "el enorme esfuerzo" que realiza "el gobierno santafesino" ante el Covid-19, así como la sociedad en su conjunto.







"Nos hace falta un poco más de comunicación entre nosotros mismos", reflexionó en tono conciliador. "Estoy seguro que cada uno ha tenido las mejores intenciones en este tema", aseguró.







"Es oportuno tomar conciencia del momento que se está viviendo, nos lo reclama la sociedad a toda la clase política: tenemos que mejorar nuestra comunicación", insistió.







Luego subrayó que en la ciudad de San Lorenzo se celebró la apertura de una nueva clínica privada, en un acto en el que también participaron el ministro de Trabajo y su par de Salud, que "permite contar con 15 camas más con respiradores, justamente cuando estamos al borde de la saturación, no es correcto decir del colapso", se corrigió. (El Litoral)