Vecinos de Libertador San Martín se autoconvocaron para limpiar los arroyos

Si querés sumarte te esperamos hoy a las 15:00 en el puente peatonal entre calle Salto y el arroyo.



?Traé guantes,... Publicado por Limpiando los Arroyos en Domingo, 13 de septiembre de 2020

Un grupo de vecinos de Libertador San Martín de Entre Ríos, se autoconvocaron para limpiar y proteger los arroyos cercanos a la localidad.Andre Vetancor, coordinadora expresó aque "somos un grupo de vecinos autoconvocados que nos juntamos por la preocupación que nos generó la suciedad que hay en los arroyos que antes visitábamos todo el tiempo. Uno de nosotros, observó la cantidad de basura que había y a través de la red social de Facebook nos invitó a que vayamos a limpiar"."La primera vez éramos tres personas, hoy en día somos entre 15 y 30 vecinos que nos reunimos los domingos. Comenzamos con la iniciativa hace aproximadamente tres meses y el objetivo es ver limpio los arroyos, en principio de Libertador San Martin", dijo.Y agregó que "en muchos lugares comenzaron a limpiar sus caminos y arroyos. Es un gran momento para poder ayudar a mantener limpio y cuidar nuestros lugares; también tenemos que tomar conciencia de la importancia del ambiente y la salud"."Pero es de suma importancia el tema del cuidado del agua y de nuestros espacios públicos, pero sobre todo lo que tiene que ver con lo que llega en los arroyos y que en muchos lugares esa agua se está tomando. Nos pusimos a trabajar y no nos quedamos en la queja", remarcó.En ese sentido, comentó que "comenzamos con el arroyo Salto Paraíso y está casi terminado, así que después seguiremos con los otros riachuelos. Al comenzar con las tareas de limpiezas encontramos botellas y bolsas de basuras, pero hace 30 años, había un basurero en un espacio municipal, y nos dimos cuenta que el arroyo estaba socavando ese lugar y arrastrando todo lo que tenía"."Algunos vecinos lo tomaban como un basurero y tiraban todos sus desechos, como chapas. También, una fábrica, no tiraba directamente al arroyo basura, pero cuando algún elemento caía, lo dejaban. Nos pusimos en contacto con la Municipalidad para que nos den una mano y para que controlen los espacios públicos donde se estaba tirando basura", indicó.A raíz de lo que observaron Andrea comentó que "abrimos una fan page para convocar personas, porque la situación que veíamos era preocupante"."Entendemos que el municipio tomó cartas sobre el asunto, porque nos hicieron llegar una nota, con una reunión con el área de Ecología, porque nosotros entendíamos que había cosas que eran responsabilidad de ellos, y que se comprometieron a subsanar. También, desde el Poder Ejecutivo, se les envió a los vecinos un aviso que aquellos que tengan terrenos linderos a los arroyos, se encarguen de la limpieza", resaltó.Al finalizar, remarcó que "nos juntamos todos los fines de semanas, con nuestros propios elementos de limpieza y de higiene correspondientes. Somos autoconvocados, no tenemos seguros y todo lo que pueda llegar a pasar corre por nuestra cuenta".