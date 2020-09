En Concordia también se manifestaron jardines de infantes y canchas de fútbol 5

Al respecto, luego de la protesta frente a la Municipalidad, los manifestantes afirmaron que este viernes, a las 8:30, un representante de cada actividad serían recibidos para dialogar sobre su crítica situación. Aunque esta presunta reunión no fue confirmada oficialmente por la comuna.Mientras se desarrollaba la protesta, el propietario de una cancha de Fútbol 5, Guillermo Denis, explicó que nuevamente se reunieron a modo de reclamo porque este jueves "se cumplieron 6 meses de estar cerrados, 6 meses sin ayuda, sin poder trabajar y la situación ya se volvió insostenible".La situación económica del sector "está muy mal" ya que "no tenemos entrada de nada y no contamos con la ayuda de nadie", reconoció el entrevistado. Según sus palabras, "la estamos pasando muy mal y no podemos pagar deudas que cada vez son más grandes". Debido a esto, "si no nos reciben hoy iremos con la idea de abrir las canchas sin habilitación el primero de octubre" a nivel nacional, por lo que "tendrán 15 días para darnos una respuesta y evitar que abramos de esta manera".Por otro lado, José Berterame, propietario de una casa de cumpleaños, subrayó que "esto ya no tiene un calificativo" porque "es una situación extrema". Asimismo, destacó que "de las 20 casas de cumpleaños que había en Concordia, por lo menos 8 han cerrado sus puertas" y "creemos que en estos días seguirán cerrando más" porque "el tiempo que nos queda es muy poco".Fernanda García, del mismo rubro, explicó que "nosotros propusimos una cantidad de chicos basándonos en la cantidad de metros cuadrados que tiene cada casa en particular", por lo que "las autoridades determinarían esta cantidad", pero "no hemos obtenido una respuesta".Por último, Silvina y Romina, maestras jardineras, agregaron que "nosotros tenemos el apoyo de los padres que necesitan un lugar donde dejar a sus hijos" y "ofrecemos al municipio trabajar con una menor cantidad de chicos, necesitamos trabajar bajo las normas como corresponden, por lo que alguien debería darnos una respuesta". (Diario Río Uruguay)