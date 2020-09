Profesionales del San Martín se movilizarán para exigir apertura de paritarias

Falta de profesionales

Dos marchas en un día

Profesionales del Hospital San Martin de Paraná convocan a una movilización para el lunes a las 17, para solicitar a las autoridades una recomposición salarial y la autorización de las licencias profilácticas. La concentración está prevista a las 17 horas en la Catedral y se dirigirán hasta el Ministerio de Salud."Esta es una protesta del personal profesional del hospital San Martín y nuestro reclamo es por cosas muy puntuales: por un lado, solicitamos la recomposición salarial y por el otro pedimos que se autoricen las licencias profilácticas", indicó Mabel Varisco enfermera encargada del sector de aislados del hospital, aEn este sentido señaló: "Hace más de un año que no tenemos paritarias, en mi caso soy licenciada en Enfermería y mi sueldo básico es de 12.700 pesos con algunos adicionales no remunerativos y trabajando todo el mes con 28 años de servicio cobro alrededor de 50.000 pesos".Por su parte el enfermero Guillermo Walter indicó que "estamos por fuera de los gremios somos profesionales del hospital que buscamos que se revea la situación de nuestro trabajo".En cuanto al pedido de licencias profilácticas, la enfermera indicó que "a la altura del año ya deberíamos haber tenido todas nuestras licencias profilácticas y aún seguimos sin respuestas"."Tenemos información que en el interior de la provincia todo aquel que estuvo es aislamiento preventivo obligatorio, se le descontaron algunos de los artículos como presentismo, bono de 5.000 pesos, etc", declaró.A su vez resaltó "en el trabajo nos encontramos con situaciones impensadas, el mayor problema que tenemos es la falta de recurso humano, no hay enfermeros que puedan cubrir las licencias"."No hay mano de obra calificada porque los sueldos durante décadas fueron paupérrimos entonces los jóvenes estudian otra cosa, o se van a otra provincia", señaló la enfermeraY argumentó: "Un profesional que recién empieza cobra alrededor de 30 mil pesos trabajando 40 horas semanales, y si van a otra institución cobran el doble""Nuestro reclamo es a nivel ministerial y provincial que son los encargados de hacer la recomposición salarial", explicó.Además, indicó que "el bono que nos ofrecieron es como emparchar un hueco con el dedo, no sirve, necesitamos una respuesta sobre el básico".Al finalizar dijo que "a la marcha la hacemos fuera de nuestro horario de trabajo porque somos autoconvocados reclamando un sueldo digno"