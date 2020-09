Alergias en primavera: Cuáles son los principales síntomas y cómo tratarlas

En septiembre con la llegada de la primera, el florecimiento de plantas y árboles generan una mayor susceptibilidad a la aparición de alergias estacionales. Las personas que sufren esta enfermedad tienen síntomas de resfrío, malestar y picazón en la piel y ojos. El médico alergista, Nicolás Calí brindó anteuna serie de recomendaciones a tener en cuenta sobre las alergias y cómo diferenciar estos síntomas con los de coronavirus."La sintomatología de los pacientes es producto de que se transportan los pólenes pequeños de árboles, arbustos", explicó el especialista.A su vez indicó que "los pacientes presentan picazón en los ojos, estornudos, molestias en la parte nasal y en algunos casos broncoespasmos".A diferencia de los síntomas de covid, "las alergias en su mayoría no presentan fiebres, hay casos, pero no es lo habitual. El covid-19 es mucho más seco, y las personas con alergias tienden a desprender mucha agua", resaltó Calí."De todos modos, en este momento, como profesionales de salud si vemos a alguien con congestión y dolor de cabeza, es difícil determinar qué enfermedad cursa el paciente. Igualmente, los dolores intestinales y la fiebre nos orientan que es una infección de coronavirus", mencionó.Y continuó: "La diferencia entre una alergia y un resfrío común muchas veces reside en la duración, una infección básica puede llegar a durar entre tres y cuatro días, en cambio los cuadros de alergia pueden pasar hasta ocho días y el paciente no se recupera", detalló.Ante la aparición de alergias "la idea es tratar de solucionarlo lo más rápido posible, porque si uno deja que el cuadro evolucione se puede llegar a infectar y complicar", contó."Los pacientes deben respetar la medicación que les indican los profesionales, en este momento no es adecuado dejar de tomarla o cambiarla", resaltó el médico.Según contó el especialista las alergias empiezan a presentarse después de los cinco años, y las especificas relacionadas a las vías respiratorias comienzan desde los 12 años en adelante."Los ojos son unos de los puntos más complicados en las personas que cursan alergias, porque uno tiende a frotarse. Muchas veces se hacen trabajos interdisciplinarios con oftalmólogos para determinar una medicación correcta", explicó.Otras de las características de las alergias primaverales son las afecciones en la piel, sobre este tema el profesional indicó que "hay muchos casos de dermatitis, donde hay una piel seca e irritada. La solución es humectar la piel y de ser necesario tomar un antialérgico"."Para poder prevenir las alergias se hacen tratamientos específicos dependiendo del tipo de alérgeno que presenta cada paciente. En Paraná hay muchas personas alérgicas a los arboles de Mora, y plátanos", contó.En este sentido agregó que "sin embargo las alergias más frecuentes son al pasto y malezas".