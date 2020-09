Duro relato en las redes: no le quisieron alquilar un departamento por ser trans

"A gente como vos, no le alquilo". Daniela Garmu, una mujer trans de 33 años, relató en Instagram que esa fue la frase con la que fue rechazada por la propietaria de un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Daniela vive en San Cristóbal, pero tiene que mudarse pronto porque su actual contrato de alquiler está a punto de vencer."Estaba por firmar hoy, pero se cayó. Y creo que una de las razones más importantes es porque soy una chica trans", contó. La historia llegó al portal de periodismo ciudadano de TN. "Estamos estigmatizadas. Nunca podemos alquilar a nuestro nombre. Tengo una rabia. Mañana será otro día y supongo que ya alquilaré", agregó Daniela.Daniela, cuenta, trabaja como depiladora y, a veces, en peluquerías. ¿Cómo fue el encuentro con la propietaria? Ella detalló que primero vio el departamento, que le "encantó" y ahí se contactó con la inmobiliaria que lo ofrecía. Todo siguió su camino hasta que, a través de Zoom, la dueña quiso conocerla."Sentí que se sorprendió cuando me vio. Es una mujer grande. Después de charlar un rato me dijo 'a personas como vos no le alquilo'", relató Daniela.Lejos de rendirse, decidió que no denunciará formalmente a la propietaria y que seguirá buscando dónde vivir. "Supongo que la mujer pensó que iba a usar su casa para ejercer la prostitución. Siempre nos relacionan con eso. En el momento sentí mucha bronca, pero hoy trato de entender que la gente comete errores y yo también".El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) recibe denuncias aún estando en pandemia, a través de su sitio web.La semana pasada, el presidente, Alberto Fernández, firmó el decreto 721/2020 que garantiza un piso del 1% de la totalidad de cargos y contratos en la Administración Pública Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. En este contexto, el Inadi se reunió el jueves pasado con representantes de organizaciones de la comunidad LGBTI+ de todo el país para brindarles detalles y escuchar sus interrogantes acerca de la implementación de la medida.