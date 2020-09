Con variedades de platos y promociones, los bares apuestan en una nueva apertura

Variedades de platos

El gobernador Gustavo Bordet autorizó la vuelta de gimnasios, actividades gastronómicas y algunas culturales en las ciudades del área metropolitana Paraná y en Gualeguaychú, a partir de este lunes 14 de septiembre., visitó Oro Verde para conocer los protocolos de cuidado en esta nueva apertura. Cecilia y Jorge son dueños, hace años, de una cervecería y contaron su experiencia."Pudimos volver a abrir y el margen de horario de cierre es hasta las 24 horas. Trabamos con los productos y la calidad de siempre, y bajo los protocolos estrictos que establecieron para la apertura", expresó ala propietaria."La gente sigue con dudas con respecto a acercarse, también com el horario. Pero llaman y preguntan si se hacen reservas, el protocolo. Las personas quieren respetar las medidas para pasar un lindo momento cuando deciden salir", mencionó.Por su parte, Jorge, agregó que "cuando se decretó el cierre, nosotros no seguimos trabajando con delivery, entonces mucha mercadería la regalamos, también consumimos algo y otra parte la tuvimos que descartar, más que nada las que tenía fecha de vencimiento"."Esta nueva temporada va a ser difícil, la persona tiene que volver a acostumbrarse a salir, que son periodos de adaptación. Muchos no han logrado vencer el temor a la pandemia, y la gente está supedita a lo que va pasando con los contagios. Pero en nuestro bar cumplimos con todos los protocolos", mencionó.Al respecto Cecilia comentó que "en nuestro bar tiene mucha salida las picadas, que son abundantes y si vienen con chicos pueden comer las papas fritas y milanesas que trae. Son para cuatro personas, pero por ahí hasta seis pueden comer"."Las empanadas y las pizas se venden muy bien. También tenemos comidas al plato y los sábados y domingo hacemos parrillas, con verduras al disco. Trabajamos con tamaños familias y tenemos comida para personas celiacas. Tratamos de brindar la mayor cantidad de opciones", indicó.También destacó que "incorporamos promociones de platos por día, y los fines de semana abrimos de corrido para que puedan pasar y compartir una merienda, con muchas variedades de tortas, pero también, pan, salame y queso".