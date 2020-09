Investigan si un docente universitario cobraba a los alumnos para aprobar

El fiscal federal Nº 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, investiga las denuncias de alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional (UNC) que acusan al titular de la cátedra de Microbiología de cobrar para aprobar la materia.



Se trata del profesor Luis Augusto Olmedo, quien se desempeña en el cargo desde hace unos 20 años.



Según las presentaciones de alumnos y egresados, el docente tiene en paralelo una academia privada de enseñanza que sirve para preparar alumnos, quienes terminan por aprobar.



Las publicaciones de las redes sociales indican en concreto que el curso cuesta 2.500 pesos mensuales y esto es condición casi indispensable para superar la materia.



La serie de denuncias por redes sociales motivó a que Hairabedian inicie una causa de oficio y ahora convoque a alumnos y egresados para ratificar los testimonios.



"También tenemos prueba documental que fuimos incorporando, cuyo contenido no puedo revelar por secreto de sumario", precisó a Cadena 3 el fiscal sobre el caso



Hasta el momento la causa no tiene imputados, pero en las próximas semanas podría avanzar la acusación por el delito de extorsión.



La decana de la Facultad de Odontología, Mirta Spadiliero de Lutri, ordenó abrir un sumario a los fines de determinar la existencia o no de los hechos denunciados en un portal web que involucran al docente.



Por otra parte, la decana invitó a los miembros de la comunidad universitaria a aportar elementos, si los tuvieren, que pudieran colaborar en la averiguación de las circunstancias irregulares que se denuncian. "Ojalá vaya preso" Hugo Juri, decano de la Universidad Nacional de Córdoba se refirió a la causa que recae sobre Luis Augusto Olmedo, titular de la cátedra de Microbiología, quien está denunciado por cobrar para aprobar.



"Creemos que la prisión es la mayor sanción en un caso como este. Es un delito que estoy seguro que si están las pruebas, es un delito. Ojalá vaya preso", dijo el rector.



Cabe recordar que por este caso ya se presentaron unos 15 alumnos y una colega, quienes ratificaron que los hechos serían como se dice en la denuncia.



Ricardo Moreno, representante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, dialogó con Cadena 3 e indicó que se presentarán como querellantes con 50 denuncias de alumnos.



"Esta lacra tiene que ir preso porque, aprovechándose del poder que ostentaba como profesor, muchos no tenían la posibilidad de ir a esa academia que él indicaba y mencionaba que era a donde se enseñaba bien para su materia. Esta situación es un perjuicio patrimonial de esos estudiantes que juntaban plata y muchos se quedaban sin comer. Esta conducta delictuosa que seguramente la configurara el magistrado", dijo.