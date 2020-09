Denuncian la aparición de máquinas en una zona de islas que fue incendiada

En las Islas Lechiguanas de Entre Ríos aparecieron maquinarias agrícolas, en una zona endicada y, de yapa, quemada. Si hay una lista de cosas que destruyen el Humedal, es ésta. pic.twitter.com/YL4iESxuFi — Jorgela Hiba (@jorgelahiba) September 16, 2020

La situación, que no escapa a la depredación del ecosistema de las islas, motivó el más enérgico repudio de laSegún una publicación en Twitter, los tractores y máquinas fumigadoras aparecieron en los últimos días sobre una zona de dique de 4 mil hectáreas de extensión, que ya fue quemada y está lista para sembrar. "Oh, casualidad", señalaron de manera irónica.Para los miembros del grupo El Paraná No Se Toca la aparición de máquinas agrícolas en un sector tan diezmado por los incendios forestales es cuanto menos suspicaz después de tantos reclamos por parte de la Multisectorial a favor de la Ley de Humedales a partir de las incensantes quemas de pastizales en las islas."La zona de islas de Las Lechiguanas es una zona donde todo puede suceder ya que no existe la presencia del Estado y debe ser de toda la zona de islas la que irregularidades de catastro presenta. Si el departamento de Victoria es un desastre, en Las Lechiguanas es peor aún", apuntó el ambientalista Jorge Bártoli respecto a la foto que comenzó a circular en las redes.Por su parte, César Saavedra, otro miembro de El Paraná No se Toca que reside en Victoria, se mostró sorprendido ante ante la consulta de La Capital al recordar que "hay un exhorto del juez federal de Paraná que prohíbe todo movimiento de tierra y toda acción que perjudique el humedal".A su vez, acusó al intendente de Victoria Domingo Maiocco de destruir el humedal para favorecer los intereses de la explotación ganadera. "Nos prohíbe el acceso al humedal a todos los que disfrutamos del río, pero no dice nada acerca de los ganaderos. Pero, los que sabemos leer entre líneas, vemos que eso es darle vía libre a estos especuladores", denunció.En ese sentido, sentenció que "la idea de ellos es seguir explotando toda la isla y hacerle creer a la gente que el fenómeno de las quemas es parte de la acción de la naturaleza"."No es casualidad que prohiban el cruce de embarcaciones para no dejarnos acceder a las islas", denunció a La Capital Ana Ligresti, integrante de la ONG ambientalista, respecto a la restricción emanada por el Ejecutivo de Victoria, la cual prohíbe el cruce de embarcaciones y permanencia de personas en las islas entrerrianas. (La Capital)