Frente Gremial de Entre Ríos volvió a exigir reapertura de paritarias

El Frente Gremial conformado por AGMER, ATE, AMET y UDA, este miércoles, volvió a exigir al Gobierno provincial que convoque a un ámbito de negociación para abordar la pauta salarial ya que aseguran que los salarios se ubican por debajo de la línea de pobrezaCon modalidad virtual, los cuatro sindicatos que integran el Frente Gremial dieron una conferencia de prensa, encabezada por los secretarios generales de ATE, Oscar Muntes; de AGMER, Marcelo Pagani; de AMET, Andrés Bessel, y la secretaria general de UDA, Mirta Raya, en la cual volvieron a exigir al Gobierno provincial una convocatoria para discutir salarios y condiciones de trabajo."Desde diciembre de 2019 en el caso de ATE y desde marzo de este año en el caso de los sindicatos docentes el gobierno provincial se ha negado a volver a discutir la pauta salarial de los trabajadores y trabajadoras. El tiempo transcurrido y la situación de pandemia han determinado que gran parte de los haberes queden ubicados por debajo de la línea de pobreza", así lo subrayaron, desde el Frente Gremial.Por su parte Marcelo Pagani señaló que "durante 2020 no hemos tenido una pauta salarial y el deterioro es muy importante". Y advirtió: "Cuando se conozca hoy el índice precios vamos a tener un acumulado del 19%".En ese sentido, reiteró que la demanda del Frente Gremial es una convocatoria inmediata para discutir salarios, pedido que AGMER ya formalizó ante la Secretaría de Trabajo. "Se nos respondió que es imposible por la condición de aislamiento social, pero eso no tiene sustento. Sobre todo, porque para tratar la Ley de Emergencia no tuvieron ese prurito y sesionaron de manera virtual ambas cámaras aprobando una ley que cercena derechos a los trabajadores y trabajadoras".Aclarando trascendidos periodísticos de las últimas horas, los sindicatos aclararon que no hay al momento ninguna convocatoria de este tipo. "Para nosotros el camino tiene que ser la convocatoria a paritarias, porque ése es el ámbito", explicó el secretario general de ATE, Oscar Muntes. Y precisó: "Tiene que haber una fecha, una propuesta y consistencia, porque la pérdida del poder adquisitivo es real, el 19% acumulado es real y los trabajadores alcanzados por la ley de emergencia tienen una pérdida mayor".Asimismo, el dirigente de ATE remarcó que las condiciones de trabajo en este contexto de emergencia sanitaria no son un tema menor. "El sistema sanitario está en un momento muy difícil y hay que tomarlo con mucha seriedad. Los trabajadores de salud están cansados, estresados, con miedo y con salarios de pobreza", sentenció.Algo similar ocurre con las y los docentes. "Más de un millón de trabajadores y trabajadoras de la educación en todo el país están sosteniendo la educación. Confirmaron su compromiso inquebrantable y amor por la educación, quedando en evidencia que nada reemplaza el trabajo docente. El Gobierno debe reconocer esta labor con salarios que no estén por debajo de la línea de pobreza", apuntó Mirta Raya, secretaria general de UDA.. "No conocemos otro camino que la unidad y trabajar en conjunto con el máximo respeto que tenemos por nuestras organizaciones, que son democráticas y plurales", dijo Muntes.Por su parte, Pagani destacó también la necesidad de unidad de la clase trabajadora para dar la pelea, porque "lo que está en tensión y disputa es quién paga el costo de esta pandemia. No queremos ser los trabajadores. Y tenemos propuestas para hacer".En la conferencia de prensa, los sindicatos informaron que el viernes participarán de una audiencia convocada por la jueza Elena Albornoz, titular del Juzgado Número 4, donde se tramita la acción legal y medida cautelar que los sindicatos plantearon contra los descuentos sobre el salario de trabajadores y trabajadoras aplicados por la Ley de Emergencia.Al respecto, el secretario general de AGMER recordó que en el Juzgado Número 9 hubo un fallo favorable a la cautelar respecto del artículo 6, que afecta los haberes jubilatorios. "Esta pelea judicial recién arranca y sabemos que es difícil. Valoramos muchísimo ese fallo y tenemos expectativas que en el juzgado 4 donde estamos planteando la cautelar por los otros artículos también tengamos una respuesta favorable".El secretario general de AMET, en tanto, resaltó que ", algo que el gobernador no está haciendo".Además del secretario general, Marcelo Pagani, por AGMER estuvieron en la rueda de prensa la secretaria Adjunta, Ana Delaloye y el secretario de Organización, César Pibernus.