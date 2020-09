Niña de 6 años en adopción: "Necesita familia afectuosa con tiempo disponible"

Paraná Convocan a aspirantes para adoptar a niña de 6 años que debe afrontar cirugías

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER) convoca a aspirantes para adoptar a una niña de seis años que debe afrontar cirugías en un tiempo próximo, que le permitan mejorar su calidad de vida."Solicitamos que la familia adoptante cuente con una disponibilidad de tiempo para acompañar en la crianza y que realmente tengan el deseo de ser papás de ella", aseguró Carolina Caino, psicóloga del RUAER, aA su vez, Caino dio cuenta que "cuando nos referimos a familia integramos en ese término a las familias que nosotros definimos como monoparentales. Entendemos que, aunque esa persona no esté en pareja sigue siendo una familia para ese niño""El Registro permite la inscripción a la adopción de distintos modos de familias, representadas en los colectivos sociales actuales", sumó."Los datos que brindamos son muy escuetos en esta instancia, las características y la historia de vida de la pequeña se informarán en una etapaa de entrevistas", indicó.En este sentido señaló que "tenemos algunas personas que han manifestado su interés y han realizado consultas. Las familias que sean seleccionadas podrán iniciar un conocimiento personal de la niña, van a transitar en la localidad que reside la pequeña un período de vinculación"Y continuó: "Esta es una etapa donde la familia comienza compartir tiempo con la niña para conocerse mutuamente para que esa niña pueda comenzar a confiar en esos adultos"."Esto es una cuestión que se va trabajando con las familias que se inscriben en el Registro y empiezan a conocer todo el proceso a medida que van pasando por las instancias diagnósticas, y en diferentes talleres se les cuenta la realidad de la provincia para que no se sorprendan a la hora de ser papás y que estén preparados para tener un tiempo disponible para viajar a conocer y luego compartir con el niño", sumó.Sobre la convocatoria abierta Caino explicó: "Es una de las alternativas posibles de búsqueda de familia que tenemos implementada dentro de lo que es el RUAER"."Esta estrategia viene después de otra serie de medidas de búsquedas más localizadas en la provincia, siempre está la intención de poder ofrecer a los niños a familias que sean de este mismo territorio, y en este caso no hemos podido encontrar esta posibilidad para la pequeña", informó.Y continuó: "Luego de esta instancia el Registro puede recurrir a la Red Federal con la posibilidad de encontrar allí una familia que pueda ser oriunda de otra provincia, esto tampoco pudo ser posible y ahora estamos convocando de esta manera porque sabemos que muchas veces la información no llega a estar al alcance de toda la población, y en este caso la convocatoria es diversa".Las personas interesadas podrán acceder al enlace de inscripción a través de la siguiente dirección electrónica: https://forms.gle/nDk55PJpkSk75imA6 Por consultas, deberán comunicarse con el RUAER, llamando a los teléfonos (0343) 4209575/6 y/o enviando un correo electrónico a ruaer@jusentrerios.gov.ar . También por Whatsapp, enviando mensajes al +5493435329475.