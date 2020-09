En medio de aplausos, adulto mayor recibió el alta en el geriátrico de Victoria

Publicado por Hospital Cuneo en Martes, 15 de septiembre de 2020

Publicado por Hospital Cuneo en Martes, 15 de septiembre de 2020

Desde el Hospital Geriátrico "Domingo Cuneo" de la ciudad de Victoria informaron que el adulto mayor que fue positivo para covid 19 por método PCR, fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud.Asimismo se realizaron estudios de PCR a otros 11 pacientes más que poseían cuadro respiratorio de vía aérea superior, resultando todos no detectables para covid 19; por lo cual al momento, no hay casos en estudio ni en aislamiento.También se completó la estrategia preventiva con test serológicos rápidos obteniendo resultado negativos en adultos mayores y personal de salud del hospital, como modo de ampliar los recaudos ya tomados.Asimismo, desde el nosocomio señalaron que se sigue trabajando "con extrema medidas de seguridad a fin de resguardar a nuestros viejos y personal de la institución acorde a los protocolos existentes" y agradecen "el esfuerzo realizado por el personal de salud de la Institución en este tiempo de pandemia".Finalmente, apelan a la responsabilidad social "para cuidarnos y recordamos el impacto que posee en los sistemas de salud cuando los casos crecen en la comunidad. Por ello instamos a no dejar de cuidarnos entre todos y sobre todo a nuestros Adultos Mayores".