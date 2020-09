Síntomas distintos y una reflexión: Una familia entrerriana le batalla al Covid

Los síntomas

El momento de la desesperación

"No es fácil sobrellevarla"

En medio de días complicados, ya que, una vecina de Crespo compartió su valioso testimonio de vida, pidiendo a la comunidad responsabilidad individual y desalentando los agravios entre ciudadanos e instituciones públicas y privadas.En diálogo con, la mujer contó cómo apareció la infección viral en su familia: "Empezó mi hijo el lunes 2 de septiembre. Él se contagió la enfermedad en su trabajo, en un frigorífico y la trajo a la casa. Mi esposo tuvo síntomas el lunes 7, le hicieron el hisopado en el hospital el 10 de septiembre y anoche (14/9) nos dieron el resultado positivo. También lo tengo yo, peroEn cuanto a los síntomas que atravesaron los integrantes del grupo familiar, la mujer manifestó: ", pero se le fue aliviando todo. Al quinto día fue mejorando hasta que le desapareció. Ya fue dado de alta y sólo le quedó algo de tos cada tanto.. Siempre fue de usar aerosol y decadrón, pero ahora es más frecuente."Ayer veíamos que, afirmó la mujer.Al referirse al contexto que generó una publicación en redes sociales de su hija adolescente, causando cierta preocupación pública, ésta explicó: "Mi hija se desesperó, porque como estamos todos aislados, no salimos para nada,, pero lo veíamos así y, y en esa situación, ella se puso a llorar y escribió un posteo".y para cuando ella lo publicó, él todavía no había regresado. Quiero aclarar sobre eso, que la Municipalidad sí se había comunicado con nosotros estos días, pero mi marido quizás no respondió que empeoraba o no notó que desmejoraba., evidenció la vecina de Crespo.La crespense contó que le preocupa la salud de toda su familia: "Anoche el médico le explicó aAl reconocer el, reafirmó:De hecho, a nosotros, a ninguno nos agarró igual.. Ahora mi marido está tirado en la cama, va del sillón a la cama y solo eso. Veo que está desmejorando y sé que es así la enfermedad,"Si no se le complica a mi marido, yo seré la última en obtener el alta y sólo espero que todo esto pase pronto y estemos todos bien. Yo estoy mejorando mucho. Uno se levanta angustiada y lo único que pido es que la gente no se pelee por redes sociales., encomendó la mujer.

"Ya vino el virus a mi casa y hoy es realidad, hay que hacerle frente"

"Ojalá que salgan las vacunas y que se cure mucha gente", anheló la mujer, al tiempo que expresó su postura antes y después que el coronavirus afectara a los suyos: "Siempre creí en que existía la enfermedad, pero en el verano lo veía lejos. Después, cuando ya estaba más cerca lo asociaba a lugares o pueblos pobres. Me preocupaba Chaco, Salta, Jujuy, ciudades que sabemos que tienen falta de muchas cosas esenciales, porque Crespo tiene agua, cloacas, es un pueblo hermoso", comparó., sentenció. Y agregó: "A cualquiera le puede pasar ir a trabajar y que un compañero que no sepa que lo tiene, contagia; porque la distancia social en un espacio de trabajo es muy muy difícil de cumplir. Por el asma de mi marido siempre fuimos de darle importancia a la gripe y a toda enfermedad respiratoria, sabemos las complicaciones. Tenemos que cuidarnos, por nosotros mismos y por esas personas a las que les afecta más".