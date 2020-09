Prohibieron la comercialización de un aceite de girasol

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un aceite de girasol por irregularidades en el rotulado.A través de una disposición aparecida este miércoles en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió la comercialización en toda la Argentina delEl organismo concluyó que el producto carece "de autorización de establecimiento" y está "falsamente rotulado al consignar un número de RNE inexistente".Por lo tanto, se encuentra en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA).Como el artículo no tiene registro, "no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad", sostuvo la entidad.La investigación se inició después de recibir una notificación en la Provincia de Buenos Aires por irregularidades en un envase de 3,5 litros.Tras la primera advertencia, se emitió un alerta para recomendar a quienes hubieran comprado el producto "que se abstenga de consumirlo". Además, se pidió a todo expendedor que contara con el producto entre su stock que "se abstenga de comercializarlo" y que se comunique a la autoridad sanitaria.Por otro lado, el SENASA recordó que esta marca de aceite de girasol ya había sido investigada por irregularidades en otra presentación del producto.En aquella oportunidad, el organismo realizó análisis al contenido de una botella de 1,5 litros, por "presentar las características organolépticas no compatibles con un aceite de girasol".Esta marca de aceite de girasol se suele ofrecer en sitios de comercio electrónico o por Internet.