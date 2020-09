Rosario del Tala confirmó sus primeros casos de Covid-19: Investigan el nexo

La localidad de Rosario del Tala, hasta este marte no había registrado casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia.Durante este la jornada de hoy el ministerio de Salud de Entre Ríos a través de la Dirección de Epidemiología, informó que la ciudad, sumo sus primeros tres casos de covid-19.El hospital San Roque de Rosario del Tala, había informado en horas de la tarde que "se diagnosticó 1 Caso POSITIVO PARA COVID-19 por Laboratorio, y 2 Casos POSITIVOS PARA COVID-19 más por Diagnóstico Clínico y Epidemiológico por tratarse del grupo familiar conviviente. Asimismo, se informó que ya se encuentran identificados y aislados los contactos estrechos de los mismos, tratándose de otros trabajadores rurales de la misma zona. Aclaramos que esta familia se encuentra aislada en su casa de la Zona Rural".En relación al posible desencadenante de los tres contagios confirmados, una de las versiones daba cuenta de la reciente visita de los dueños del establecimiento rural procedentes de la ciudad de Buenos Aires, cuyo motivo central habría sido abonarles los haberes a sus peones. Este trascendido fue desconocido por las autoridades sanitarias que sin embargo confirmaron que los hacendados sí se encontraban en este campo pero no estaba establecido el día concreto de arribo.Otra de las versiones reveladas por los profesionales médicos es que la sospecha está centrada en un repartidor de encomiendas que hace algunas horas habría estado en contacto con esta familia haciendo entrega de un paquete, del cual tampoco existe certeza ni datos fehacientes hasta el momento, por lo tanto, por ahora todo queda en el terreno de los supuestos y sujeto a confirmación.El Director del Hospital San Roque, Roberto Balbarrey puntualizó que los casos detectados no están en la zona urbana y que los nexos se van a continuar investigando.Por su parte el Presidente Municipal Luis Alberto Schaff llevó tranquilidad a la población respecto de la situación, pero no anunció cambios en las disposiciones vigentes. "El que no haya casos en la ciudad no es una casualidad, es porque se está trabajando bien" sin embargo dijo "no podemos hacer controles de entrada al 100% y que la gente de Tala se quede tranquila que estamos trabajando todos y bien"Día 1 Noticias