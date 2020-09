Abrieron un gimnasio para recordar a su hija fallecida: "Era su sueño"

El sueño de su hija

Accidente de Fátima

En agosto de 2017 Fátima Pirola sufrió un accidente al ser embestida por un remis, lo cual le provocó pérdida de masa encefálica y traumatismos varios de gravedad. Una semana más tarde falleció.Su familia, para recordarla y honrarla, puso en marcha el sueño de ella que era abrir un gimnasio para los vecinos de San Benito.Ayer, luego de dos semanas cerrado por el aislamiento decretado, volvió a funcionar."La ciudad respondió a las medidas y el ejercicio hace falta en las personas. Esperemos que esta vez queden abiertos definitivamente y no de manera interrumpida, ya que tenemos que trabajar", expresóGabriel Pirola."Damos clases de 45 minutos y las personas se pueden anotar hasta en tres clases semanales. Llevamos un registro para que, en el que caso que existiera algún caso, tengamos anotados las personas que compartieron el horario", dijo."Abrimos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 21 horas. En San Benito hay dos gimnasios hasta el momento"."Mi hija Fátima, falleció hace tres años en un accidente, ella era profesora de gimansio, el encantaba las danzas españolas, el hockey y tenía el proyecto de ponerse un centro de entrenamiento, ya que en San Benito era una necesidad para las personas", contó.Y agregó que "ahora nos toca tener la posta de este emprendimiento familiar. Acá desde el más chiquito hasta el más grande está involucrado, queda todo en familia".Sobre el fallecimiento de su hija, Gabriel recordó que "ella quería cruzar la calle en 25 de mayo, había una camioneta mal estacionada lo cual le dificultaba la visión, y fue atropellada por un remis"."Tras el choque, ella se golpeó la cabeza y eso complicó todo porque otra lesión no presentó. Son cosas del destino, nos tocó luchar contra lo más difícil. Ella estuvo peleando una semana, pero no lo logró", mencionó.Fátima "es la guía del gimnasio. La tenemos siempre presente, porque este proyecto era su sueño. Está su vibra".